Pozdĺž pobrežia Venezuely preleteli dva americké bombardéry B-52
- DNES - 5:38
- Washington
Dvojica amerických bombardérov B-52 vo štvrtok preletela nad Karibským morom pozdĺž pobrežia Venezuely, vyplýva to z údajov webovej stránky Flightradar24. Ide o štvrtú takúto demonštráciu sily zo strany Spojených štátov za posledné štyri týždne.
Lety amerických bombardérov sa konajú v čase, keď prezident Donald Trump vyhlásil vojnu údajným obchodníkom s drogami v regióne a nasadil proti nim vojenské sily. Vo Venezuele to vyvolalo obavy, že konečným cieľom tejto kampane je zvrhnutie prezidenta Nicolása Madura.
Od polovice októbra americké vojenské lietadlá najmenej štyrikrát preleteli v blízkosti Venezuely: bombardéry B-52 raz a bombardéry B-1B dvakrát.
USA tiež vyslali údernú skupinu lietadlovej lode USS Gerald R. Ford do oblasti Latinskej Ameriky a desať bojových lietadiel F-35 do Portorika.
Od začiatku septembra uskutočnili USA v Karibskom mori útoky na najmenej desať plavidiel údajne pašujúcich drogy – deväť člnov a jednu poloponorku, pri ktorých podľa agentúry AFP zahynulo najmenej 43 ľudí. Washington však zatiaľ nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.
