  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 7.11.2025Meniny má René
Bratislava

Pozdĺž pobrežia Venezuely preleteli dva americké bombardéry B-52

  • DNES - 5:38
  • Washington
Pozdĺž pobrežia Venezuely preleteli dva americké bombardéry B-52

Dvojica amerických bombardérov B-52 vo štvrtok preletela nad Karibským morom pozdĺž pobrežia Venezuely, vyplýva to z údajov webovej stránky Flightradar24. Ide o štvrtú takúto demonštráciu sily zo strany Spojených štátov za posledné štyri týždne.

Lety amerických bombardérov sa konajú v čase, keď prezident Donald Trump vyhlásil vojnu údajným obchodníkom s drogami v regióne a nasadil proti nim vojenské sily. Vo Venezuele to vyvolalo obavy, že konečným cieľom tejto kampane je zvrhnutie prezidenta Nicolása Madura.

Od polovice októbra americké vojenské lietadlá najmenej štyrikrát preleteli v blízkosti Venezuely: bombardéry B-52 raz a bombardéry B-1B dvakrát.

USA tiež vyslali údernú skupinu lietadlovej lode USS Gerald R. Ford do oblasti Latinskej Ameriky a desať bojových lietadiel F-35 do Portorika.

Od začiatku septembra uskutočnili USA v Karibskom mori útoky na najmenej desať plavidiel údajne pašujúcich drogy – deväť člnov a jednu poloponorku, pri ktorých podľa agentúry AFP zahynulo najmenej 43 ľudí. Washington však zatiaľ nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kórea: Pri páde veže v elektrárni zahynula 1 osoba, ďalšie 4 pravdepodobne tiež

Kórea: Pri páde veže v elektrárni zahynula 1 osoba, ďalšie 4 pravdepodobne tiež

DNES - 5:38Zahraničné

Jeden pracovník zahynul a ďalší štyria sú pravdepodobne mŕtvi po tom, čo sa vo štvrtok v juhokórejskom meste Ulsan počas demolačných prác zrútila 60-metrová veža v odstavenej tepelnej elektrárni.

České poslanecké kluby si na budovu snemovne vyvesili vlastné ukrajinské vlajky

České poslanecké kluby si na budovu snemovne vyvesili vlastné ukrajinské vlajky

VČERA - 22:21Zahraničné

Namiesto jednej vlajky vlajú na štátnych budovách tri.

Zamestnancovi omylom poslali výplaty 34 kolegov, odmietol ich vrátiť

Zamestnancovi omylom poslali výplaty 34 kolegov, odmietol ich vrátiť

VČERA - 22:00Zahraničné

Namiesto stoviek eur si zarobil desiatky tisíc. Zamestnanec firmy v Rusku odmietol vrátiť chybnú transakciu.

Učiteľka postrelená 6-ročným žiakom dostane odškodné 10 miliónov dolárov

Učiteľka postrelená 6-ročným žiakom dostane odškodné 10 miliónov dolárov

VČERA - 21:44Zahraničné

Súdna porota v americkom štáte Virgínia vo štvrtok potvrdila odškodné 10 miliónov dolárov pre bývalú učiteľku, ktorú pred dvoma rokmi postrelil šesťročný žiak.

Vosveteit.sk
V Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu ZemeV Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu Zeme
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísťAKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platíEinstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješGoogle Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
Sme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALESme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALE
Google Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí GoogleGoogle Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí Google
Vedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energieVedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energie
Polícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eurPolícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eur
„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP