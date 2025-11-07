Kórea: Pri páde veže v elektrárni zahynula 1 osoba, ďalšie 4 pravdepodobne tiež
- DNES - 5:38
- Ulsan
Jeden pracovník zahynul a ďalší štyria sú pravdepodobne mŕtvi po tom, čo sa vo štvrtok v juhokórejskom meste Ulsan počas demolačných prác zrútila 60-metrová veža v odstavenej tepelnej elektrárni. Dve osoby sú stále nezvestné, uviedli v piatok miestni hasiči.
V čase, keď došlo vo štvrtok k zrúteniu veže, pracovalo na mieste deväť ľudí. Záchranárom sa krátko po príchode podarilo vyslobodiť spod trosiek dve osoby. Ďalšieho pracovníka, ktorého zachránili o niečo neskôr, vyhlásili v nemocnici v piatok ráno za mŕtveho.
O niekoľko hodín neskôr našli telá ďalších štyroch ľudí, z ktorých len jedného sa im podarilo previezť do nemocnice. Predstaviteľ hasičského zboru v Ulsane uviedol, že všetci štyria sú pravdepodobne mŕtvi.
Pátranie bolo v piatok ráno dočasne pozastavené pre obavy o nestabilitu trosiek. Po objavení ďalších pracovníkov ho však opäť obnovili.
Na miesto bolo vyslaných vyše 340 záchranárov, ktorí sa podieľali na pátracích a záchranných akciách, spolu s pátracími psami, termokamerami a ďalším detekčným vybavením.
„Miesto záchranných prác je v súčasnosti pokryté veľkým množstvom azbestu a sklenených vlákien... a priestor je extrémne stiesnený, takže záchranári musia odstraňovať trosky ručne, aby mohli pokračovať v záchranných operáciách,“ uviedol úradník na brífingu.
Po správach o tragédii juhokórejský prezident I Če-mjong nariadil úradom zmobilizovať všetok dostupný personál a vybavenie na záchranné práce a zároveň zaistiť bezpečnosť záchranárov.
Závod bol po 40 rokoch v roku 2021 vyradený z prevádzky. Úradníci uviedli, že veža kotla – jedna z troch – bola oslabená, keďže sa pripravovala na demoláciu pomocou výbušnín.
Pozdĺž pobrežia Venezuely preleteli dva americké bombardéry B-52
Dvojica amerických bombardérov B-52 vo štvrtok preletela nad Karibským morom pozdĺž pobrežia Venezuely, vyplýva to z údajov webovej stránky Flightradar24.
České poslanecké kluby si na budovu snemovne vyvesili vlastné ukrajinské vlajky
Namiesto jednej vlajky vlajú na štátnych budovách tri.
Zamestnancovi omylom poslali výplaty 34 kolegov, odmietol ich vrátiť
Namiesto stoviek eur si zarobil desiatky tisíc. Zamestnanec firmy v Rusku odmietol vrátiť chybnú transakciu.
Učiteľka postrelená 6-ročným žiakom dostane odškodné 10 miliónov dolárov
Súdna porota v americkom štáte Virgínia vo štvrtok potvrdila odškodné 10 miliónov dolárov pre bývalú učiteľku, ktorú pred dvoma rokmi postrelil šesťročný žiak.