Obľúbená farba psychopatov: Nie je to tá vaša?
- DNES - 21:50
- Svet
Výskum ukazuje, že psychicky narušené osobnosti možno spoznať aj podľa obľúbenej farby. Táto priťahuje väčšinu z nich.
V roku 1961 začali vedci prvýkrát hovoriť o vzťahu medzi psychickým zdravým a farbami. Štúdia zverejnená v žurnále American Journal of Psychology vtedy tvrdila, že vyše 40 percent nevyrovnaných osobností obľubuje modrú farbu.
Ako píše denník Daily Mail, práve modrá je farba, ku ktorej často inklinujú psychopati, a nielen oni. Výskum z roku 2017 hovorí, že okrem nich sa páčia chladnejšie farby aj pacientom s depresiou. Po liečbe sa to však mení, a takíto pacienti si začnú viac všímať aj svetlejšie farby ako žltá.
Prečo práve modrá?
Hovorí sa, že modrá je dobrá. Potvrdzuje to aj článok psychológa Marca Nemiroffa, ktorý na webe Psychology Today uvádza, že modrá farba dokáže upokojiť telo, znížiť tep a zmierniť stres. Hoci sa to na prvý pohľad nezdá zrejmé, práve to je tiež dôvod, prečo je taká obľúbená u osôb so psychopatickými sklonmi.
Podľa Nemiroffa ľudia s depresiou alebo úzkosťou často vidia v modrej upokojenie a pohodu, preto ju vyhľadávajú. Navonok pokojní psychopati pritom takisto patria k pacientom, ktorí vnútri pociťujú prázdnotu a nepokoj, a to najmä v prípade, že sú inak impulzívni.
Ako potvrdzuje výskum z roku 2025, chladní a vypočítaví psychopati stále podliehajú pocitu osamelosti. „Predošlé štúdie naznačujú, že temná triáda sa nerozlučne spája s príznakmi depresie,“ dodávajú vedci, pričom poukazujú na psychopatiu, Machiavelizmus a narcizmus, teda temnú triádu psychopatických osobností.
Ktorým psom hrozí rakovina? Agresívny druh napáda najmä tieto plemená
Agresívny druh rakoviny sa častejšie vyskytuje u konkrétnych druhov psov. Nepatrí k nim aj ten váš?
Pri kopaní bazéna sa v meste pri Lyone našlo zlato za 700.000 eur
Pri kopaní bazéna našiel obyvateľ francúzskeho mesta Neuville-Sur-Saone na sever od Lyonu v záhrade svojho domu zlatý poklad v hodnote 700.000 eur. miestnych úradov.
Dokážu psy pozorovať duchov? Vnímajú možno viac, ako si uvedomujeme
Vedci majú pre záhadné správanie psov vysvetlenie.
3 signály, ktoré svedčia o plánovanom prepúšťaní vo firme
Máte pocit, že vás šéf čoskoro prepustí? Všímajte si tieto tri varovné signály.