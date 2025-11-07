  • Články
Obľúbená farba psychopatov: Nie je to tá vaša?

  DNES - 21:50
  Svet
Obľúbená farba psychopatov: Nie je to tá vaša?

Výskum ukazuje, že psychicky narušené osobnosti možno spoznať aj podľa obľúbenej farby. Táto priťahuje väčšinu z nich.

V roku 1961 začali vedci prvýkrát hovoriť o vzťahu medzi psychickým zdravým a farbami. Štúdia zverejnená v žurnále American Journal of Psychology vtedy tvrdila, že vyše 40 percent nevyrovnaných osobností obľubuje modrú farbu.

Ako píše denník Daily Mail, práve modrá je farba, ku ktorej často inklinujú psychopati, a nielen oni. Výskum z roku 2017 hovorí, že okrem nich sa páčia chladnejšie farby aj pacientom s depresiou. Po liečbe sa to však mení, a takíto pacienti si začnú viac všímať aj svetlejšie farby ako žltá.

Prečo práve modrá?

Hovorí sa, že modrá je dobrá. Potvrdzuje to aj článok psychológa Marca Nemiroffa, ktorý na webe Psychology Today uvádza, že modrá farba dokáže upokojiť telo, znížiť tep a zmierniť stres. Hoci sa to na prvý pohľad nezdá zrejmé, práve to je tiež dôvod, prečo je taká obľúbená u osôb so psychopatickými sklonmi.

Podľa Nemiroffa ľudia s depresiou alebo úzkosťou často vidia v modrej upokojenie a pohodu, preto ju vyhľadávajú. Navonok pokojní psychopati pritom takisto patria k pacientom, ktorí vnútri pociťujú prázdnotu a nepokoj, a to najmä v prípade, že sú inak impulzívni.

Ako potvrdzuje výskum z roku 2025, chladní a vypočítaví psychopati stále podliehajú pocitu osamelosti. „Predošlé štúdie naznačujú, že temná triáda sa nerozlučne spája s príznakmi depresie,“ dodávajú vedci, pričom poukazujú na psychopatiu, Machiavelizmus a narcizmus, teda temnú triádu psychopatických osobností.

Zdroj: Info.sk, DP, sciencedirect.com, psychologytoday.com, dailymail.co.uk
