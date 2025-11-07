  • Články
Ktorým psom hrozí rakovina? Agresívny druh napáda najmä tieto plemená

  • DNES - 7:06
  • Londýn
Agresívny druh rakoviny sa častejšie vyskytuje u konkrétnych druhov psov. Nepatrí k nim aj ten váš?

Hemangiosarkóm je druh rakoviny, ktorý postihuje psy. Ochorenie napáda krvné cievy a vysoko prekrvené orgány ako slezina, srdce či pečeň, pričom neraz končí fatálne.

Štúdia Kráľovskej veterinárnej univerzity v Londýne sa pozrela na to, aké rizikové faktory majú spoločné psy, ktoré ochorejú na hemangiosarkóm. Ako približuje denník Daily Mail, okrem známeho vyššieho veku je to podľa vedcov aj väčší vzrast.

Záleží od plemena

Podľa vedcov riziko vzniku hemangiosarkómu narastá aj v závislosti od plemena psa. Najvyššiemu riziku podľa nich čelí bordeauxská doga, náchylní na ochorenie sú aj hladkosrstý retríver, nemecký ovčiak a maďarský stavač.

„Hemangiosarkóm je mimoriadne náročné rýchlo diagnostikovať, keďže majitelia často prídu v neskorých štádiách a rozhodnutia treba prijímať rýchlo,“ uviedla autorka štúdie Georgie Barryová. „Dúfame, že naše zistenia pomôžu veterinárom rýchlejšie určiť diagnózu a poskytnúť psom čo najlepšiu starostlivosť,“ dodala.

Podľa nového výskumu riziko vzniku hemangiosarkóm značne súvisí s vekom a hmotnosťou psa. Analýza dokázala, že psy vo veku 11 až 13 rokov čelia až dvojnásobnému riziku jeho vzniku, zatiaľ čo psy nad 37 kilogramov až štvornásobnému riziku vzniku zhubného ochorenia oproti menším a mladším psom.

Medzi plemená, ktorým len málo diagnostikujú toto zhubné ochorenie, patrí napríklad yorkshirský teriér, čivava, lhasa apso alebo borderský teriér.

Častejšie ochorejú „bohatšie“ psy

Barryovej výskum tiež zistil spojitosť medzi rizikom vzniku hemangiosarkómu a podmienkami starostlivosti o psy. Tie, ktoré s majiteľmi žijú v bohatších oblastiach, podľa vedcov čelia o 1,7-krát vyššiemu riziku vzniku ochorenia ako psy, ktoré žijú v chudobnejších regiónoch krajiny.

„Táto štúdia zdôrazňuje dôležité prvky pri diagnostike hemangiosarkómu u psov vo Veľkej Británii. Jej výsledky ozrejmujú nielen epidemiológiu tejto agresívnej rakoviny, ale tiež nastoľujú dôležité otázky o spôsobe, akým demografické, geografické a socioekonomické faktory tvarujú zdravie psov,“ dodala jedna z autoriek Sandra Guillenová.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
