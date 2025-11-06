  • Články
Zamestnancovi omylom poslali výplaty 34 kolegov, odmietol ich vrátiť

  • DNES - 22:00
  • Moskva
Zamestnancovi omylom poslali výplaty 34 kolegov, odmietol ich vrátiť

Namiesto stoviek eur si zarobil desiatky tisíc. Zamestnanec firmy v Rusku odmietol vrátiť chybnú transakciu.

Vladimir Ryčagov, ktorý pôsobil ako vedúci oddelenia v ruskej spoločnosti Severavtodor, zo dňa na deň zbohatol v prepočte o desiatky tisíc eur. Informoval o tom denník The U.S. Sun, podľa ktorého mu zamestnávateľ namiesto odmeny vo výške 450 eur vyplatil na účet takmer 74 tisíc.

K omylu došlo ešte v januári 2025, keď bol Ryčagov na päťdňovej neplatenej dovolenke. Spoločnosť, v ktorej bol zamestnaný, sa ho po zistení omylu snažila kontaktovať so žiadosťou o vrátenie chybne vyplatených peňazí.

Ryčagov na žiadosť reagoval s ponukou, že svojmu zamestnávateľovi vyplatí celú sumu po mesačných splátkach. Firma to však odmietla s tvrdením, že peniaze, ktoré poslali Ryčagovovi mali slúžiť ako výplaty pre 34 ďalších zamestnancov.

„Informoval som sa na internete, a zistil som, že ak ide o technickú chybu, vtedy nemusím peniaze vrátiť. Ak však ide o chybu v účtovníctve, peniaze sa musia vrátiť,“ uviedol na svoju obranu Ryčagov. Ten podľa vlastných slov usúdil, že peniaze vracať nemusí, keďže zo strany firmy šlo o technickú chybu. To potvrdil aj samotný Severavtodor, ktorý sa odvolal na chybu v softvéri. Peniaze však naďalej požadoval naspäť.

Firma sa mu vyhrážala

Napriek žiadostiam zo strany svojho zamestnávateľa Ryčagov naďalej tvrdil, že chybne zaslaná čiastka patrí jemu, keďže v bankovom príkaze bola označená ako „výplata“. Spoločnosť Severavtodor na to podľa neho reagovala vyhrážkami. Rus bol preto nútený premiestniť peniaze na iný účet, zmeniť si telefónne číslo a presťahovať sa do iného mesta.

Spoločnosť nakoniec posunula záležitosť na súd, ktorý Ryčagovovi zablokoval účet. Oficiálne čelil obvineniu zo spáchania finančného podvodu spolu s účtovníkom. Obvinenie však nakoniec zrušili kvôli nedostatku dôkazov.

Právny boj sa tým však neskončil, a prípadom sa bude zaoberať ruský najvyšší súd.

Zdroj: Info.sk, DP, the-sun.com
