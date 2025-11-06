  • Články
Trump predstavil dohodu, vďaka ktorej zlacnejú lieky na chudnutie

  • DNES - 20:48
  • Washington
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil novú dohodu s farmaceutickými spoločnosťami Eli Lilly a Novo Nordisk.

V jej rámci znížia ceny niektorých liekov na chudnutie výmenou za istoty v otázke ciel a ďalších výhod. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie NBC News.

Obe spoločnosti „súhlasili s ponúknutím ich najznámejších GLP-1 liekov na chudnutie s radikálnou zľavou,“ potvrdil Trump. „Pre amerických pacientov je to triumf, ktorý zachráni životy a zlepší zdravie miliónov a miliónov Američanov,“ vyhlásil prezident.

Nová generácia liekov potláčajúcich chuť do jedla pomocou agonistov GLP-1 receptorov (vrátane značiek Ozempic, Wegovy a Mounjaro) je určená na liečbu obezity a cukrovky. Podľa AFP sa v poslednej dobe tešia veľkej popularite pre ich schopnosť pomôcť ľuďom schudnúť.

Ceny týchto liekov môžu v Spojených štátoch dosiahnuť viac ako 1000 dolárov mesačne a v rámci novej dohody sa znížia pre poistencov programov Medicare a Medicaid. Za výhodnejšie ceny sa budú dať kúpiť aj prostredníctvom webovej stránky TrumpRx.gov, ktorú Trumpova administratíva spustí v januári.

Ide o najznámejšie lieky v našej krajine, a preto je toto najdôležitejšie zo všetkých oznámení, ktoré sme urobili,“ povedal počas brífingu minister zdravotníctva Robert F. Kennedy. „Toto bude mať najväčší vplyv na americký ľud. Všetci Američania, aj tí, ktorí nie sú v programe Medicaid, Medicare, budú môcť svoje lieky získať za rovnakú cenu,“ dodal.

Podľa Kennedyho bude mať lepší prístup k liekom na chudnutie v USA „dramatický vplyv na ľudské zdravie“ a Američania v priebehu najbližšieho roka vďaka tomu v kombinácii s diétnymi štandardmi a normami fyzickej aktivity schudnú takmer 57 miliónov kilogramov.

Zdroj: Info.sk, TASR
