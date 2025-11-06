Trump predstavil dohodu, vďaka ktorej zlacnejú lieky na chudnutie
- DNES - 20:48
- Washington
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil novú dohodu s farmaceutickými spoločnosťami Eli Lilly a Novo Nordisk.
V jej rámci znížia ceny niektorých liekov na chudnutie výmenou za istoty v otázke ciel a ďalších výhod. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie NBC News.
Obe spoločnosti „súhlasili s ponúknutím ich najznámejších GLP-1 liekov na chudnutie s radikálnou zľavou,“ potvrdil Trump. „Pre amerických pacientov je to triumf, ktorý zachráni životy a zlepší zdravie miliónov a miliónov Američanov,“ vyhlásil prezident.
Nová generácia liekov potláčajúcich chuť do jedla pomocou agonistov GLP-1 receptorov (vrátane značiek Ozempic, Wegovy a Mounjaro) je určená na liečbu obezity a cukrovky. Podľa AFP sa v poslednej dobe tešia veľkej popularite pre ich schopnosť pomôcť ľuďom schudnúť.
Ceny týchto liekov môžu v Spojených štátoch dosiahnuť viac ako 1000 dolárov mesačne a v rámci novej dohody sa znížia pre poistencov programov Medicare a Medicaid. Za výhodnejšie ceny sa budú dať kúpiť aj prostredníctvom webovej stránky TrumpRx.gov, ktorú Trumpova administratíva spustí v januári.
„Ide o najznámejšie lieky v našej krajine, a preto je toto najdôležitejšie zo všetkých oznámení, ktoré sme urobili,“ povedal počas brífingu minister zdravotníctva Robert F. Kennedy. „Toto bude mať najväčší vplyv na americký ľud. Všetci Američania, aj tí, ktorí nie sú v programe Medicaid, Medicare, budú môcť svoje lieky získať za rovnakú cenu,“ dodal.
Podľa Kennedyho bude mať lepší prístup k liekom na chudnutie v USA „dramatický vplyv na ľudské zdravie“ a Američania v priebehu najbližšieho roka vďaka tomu v kombinácii s diétnymi štandardmi a normami fyzickej aktivity schudnú takmer 57 miliónov kilogramov.
Okamura nariadil zvesenie ukrajinskej vlajky z budovy Poslaneckej snemovne
Nový predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a šéf hnutia SPD Tomio Okamura vo štvrtok nechal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy Poslaneckej snemovne v Prahe.
Muž vlastnou krvou kreslil na autá svastiky
Polícia podozrieva muža z poškodzovania cudzieho majetku a z používania symbolov neústavných organizácií.
Orbán na ceste do Washingtonu: Ak bude treba, nemám problém zavolať Putinovi
Viktor Orbán chce v Spojených štátoch rokovať o Ukrajine i o ekonomickej spolupráci.
Petr Pavel prijal demisiu Fialovej vlády
Český prezident Petr Pavel prijal vo štvrtok demisiu vlády, ktorú mu na Pražský hrad osobne priniesol končiaci premiér Petr Fiala.