Pri vážnej nehode zasahoval vrtuľník, motorkár sa zrazil s kamiónom
Svedkovia našli motorkára v bezvedomí.
Pri čelnej zrážke motocykla s kamiónom, ktorá sa stala vo štvrtok na križovatke za obcou Hybe v smere na Malužinú, utrpel 60-ročný motocyklista poranenie hlavy a podľa svedkov bol krátkodobo v bezvedomí. Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti informovala, že na miesto bol vyslaný popradský záchranársky vrtuľník.
Zranenému motocyklistovi ako prví poskytli pomoc pozemní záchranári, ktorí ho našli už pri vedomí. „Po prílete k miestu nehody si ho do starostlivosti prevzali záchranári z vrtuľníka, na mieste mu doplnili potrebnú liečbu,“ spresnili z ATE s tým, že následne bol s vážnym úrazom hlavy letecky prevezený do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
