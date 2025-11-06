  • Články
Štvrtok, 6.11.2025Meniny má Renáta
Bratislava

  • DNES - 19:31
  • Paríž
Francúzsko kontroluje všetky balíky čínskeho obchodu Shein na parížskom letisku

Francúzsko spustilo rozsiahlu 24-hodinovú operáciu, v rámci ktorej skontroluje všetkých 200.000 balíkov od diskontného čínskeho online predajcu Shein na parížskom letisku. Oznámila to vo štvrtok vláda. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Colné kontroly na Letisku Charlesa de Gaulla, ktoré spoločne vykonávajú daňové orgány a orgány na ochranu spotrebiteľa, majú za cieľ overiť súlad výrobkov s predpismi, ako aj presnosť označovania a dodržiavanie daňových a colných predpisov, uviedla ministerka verejných financií a rozpočtu Amélie de Montchalinová. „Predbežné zistenia naznačujú nevyhovujúce a nelegálne výrobky - nepovolenú kozmetiku, hračky nebezpečné pre deti, falšovaný tovar a chybné domáce spotrebiče,“ povedala ministerka.

Minister obchodu Serge Papin pripomenul, že už predchádzajúce colné kontroly zistili, že osem z desiatich výrobkov Shein nespĺňa európske normy.

Nemecké združenie maloobchodníkov (HDE) medzitým vyzvalo spolkovú vládu, aby nasledovala príklad Francúzska a vykonala podobné kontroly na nemeckých letiskách. „Je potrebný jasný signál. Už nemôžeme tolerovať systematické porušovanie zákona zo strany platforiem a maloobchodníkov,“ povedal generálny riaditeľ HDE Stefan Genth.

Francúzsko okrem toho vyzvalo Európsku komisiu, aby začala vyšetrovanie a uvalila sankcie na spoločnosť Shein, povedal minister pre digitálne záležitosti Jean-Noël Barrot.

Francúzska vláda zároveň v stredu (5. 11.) pozastavila prevádzku webovej stránky Shein v krajine, práve v deň, keď čínsky maloobchodný gigant otvoril svoj prvý kamenný obchod v centre Paríža. Dôvodom pre pozastavenie činnosti čínskej online platformy bolo odhalenie, že predáva erotické bábiky s detskými črtami. Shein čelí tiež podozreniu, že umožňuje prístup ku zbraniam, ktoré sú vo Francúzsku nelegálne bez špeciálneho povolenia.

Shein v stredu uviedol, že bude plne spolupracovať s francúzskymi úradmi a bude sa zaoberať všetkými obavami.

Zdroj: Info.sk, TASR
