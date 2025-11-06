Muž vlastnou krvou kreslil na autá svastiky
- DNES - 18:29
- Berlín/Hanau
Polícia podozrieva muža z poškodzovania cudzieho majetku a z používania symbolov neústavných organizácií.
Nemecká polícia vo štvrtok v meste Hanau pri Frankfurte nad Mohanom zadržala muža podozrivého z kreslenia hákových krížov. Nacistický symbol kreslil na desiatky áut, schránok a stien domov vlastnou krvou. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
Polícia 31-ročného občana Rumunska zadržala v jeho byte na základe tipu od svedka. Bol pod vplyvom alkoholu a polícia incident pripisuje osobným problémom. Podrobí sa psychiatrickému vyšetreniu.
Hakenkreuze aus Menschenblut. In Hanau wurden über Nacht 50 Autos sowie Hausfassaden und Briefkästen mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Menschenblut handelt.— Tarek Baé (@Tarek_Bae) November 6, 2025
⁰Die Polizei sagt, der Hintergrund der Tat sei „unklar“. Sie habe einen… pic.twitter.com/t9pDM4VlbU
Rumuna polícia podozrieva z poškodzovania cudzieho majetku a z používania symbolov neústavných organizácií, čo je v Nemecku trestný čin.
Svastiku na kapote auta polícii nahlásil prvý poškodený v stredu večer. Následne sa našlo takmer 50 pomaľovaných áut.
Incident vyvolal v meste pobúrenie. V Hanau pred piatimi rokmi nemecký pravicový extrémista pri masovej streľbe v troch baroch usmrtil deväť ľudí vrátane seba a svojej matky. Zameral sa na osoby zahraničného pôvodu, najmä z Blízkeho východu.
„Obzvlášť v našom meste, ktoré vážne zasiahol rasistický útok z 19. februára 2020, vyvoláva takýto čin mimoriadne zdesenie,“ povedal vo štvrtok primátor Claus Kaminsky. „Hákové kríže nemajú v Hanau miesto. Nedovolíme, aby sa prostredníctvom takýchto symbolov šíril strach alebo rozdeľovanie,“ dodal.
