Štvrtok, 6.11.2025Meniny má Renáta
Bratislava

Muž vlastnou krvou kreslil na autá svastiky

  • DNES - 18:29
  • Berlín/Hanau
Muž vlastnou krvou kreslil na autá svastiky

Polícia podozrieva muža z poškodzovania cudzieho majetku a z používania symbolov neústavných organizácií.

Nemecká polícia vo štvrtok v meste Hanau pri Frankfurte nad Mohanom zadržala muža podozrivého z kreslenia hákových krížov. Nacistický symbol kreslil na desiatky áut, schránok a stien domov vlastnou krvou. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.

Polícia 31-ročného občana Rumunska zadržala v jeho byte na základe tipu od svedka. Bol pod vplyvom alkoholu a polícia incident pripisuje osobným problémom. Podrobí sa psychiatrickému vyšetreniu.

Rumuna polícia podozrieva z poškodzovania cudzieho majetku a z používania symbolov neústavných organizácií, čo je v Nemecku trestný čin.

Svastiku na kapote auta polícii nahlásil prvý poškodený v stredu večer. Následne sa našlo takmer 50 pomaľovaných áut.

Incident vyvolal v meste pobúrenie. V Hanau pred piatimi rokmi nemecký pravicový extrémista pri masovej streľbe v troch baroch usmrtil deväť ľudí vrátane seba a svojej matky. Zameral sa na osoby zahraničného pôvodu, najmä z Blízkeho východu.

Obzvlášť v našom meste, ktoré vážne zasiahol rasistický útok z 19. februára 2020, vyvoláva takýto čin mimoriadne zdesenie,“ povedal vo štvrtok primátor Claus Kaminsky. „Hákové kríže nemajú v Hanau miesto. Nedovolíme, aby sa prostredníctvom takýchto symbolov šíril strach alebo rozdeľovanie,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
