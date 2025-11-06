  • Články
USA tlačia na EÚ, aby rýchlejšie obmedzila ruský plyn

  • DNES - 18:27
  • Washington/Atény
Vysokí americkí predstavitelia vo štvrtok vyzvali európskych spojencov, aby urýchlili postupné ukončenie dodávok ruského plynu rozšírením regionálnych sietí plynovodov a zvýšením dovozu amerického skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje na základe správy AP.

Minister energetiky USA Chris Wright a minister vnútra Doug Burgum sa pripojili k viac ako 80 americkým predstaviteľom, ministrom energetiky Európskej únie (EÚ) a zástupcom dodávateľov LNG na rokovaniach v Grécku, ktoré usporiadala Atlantická rada, washingtonský think-tank.

Samotné Spojené štáty by mohli nahradiť všetok ruský plyn v Európe tým, čo budujeme,“ povedal Burgum, Naznačil tým silný zámer USA zaplniť medzeru, ktorá vznikla po znížení dodávok z Ruska.

Tento tlak prichádza v čase, keď prezident Donald Trump využíva pozíciu USA ako najväčšieho svetového vývozcu LNG a spája jeho dodávky s obchodnými vzťahmi s Európou a snahou o ukončenie vojny na Ukrajine.

Burgum kritizoval európske klimatické predpisy. Argumentoval, že by mohli brzdiť energetické partnerstvá a zabrániť ďalšej vlne inovácií a rozvoju energeticky náročnej umelej inteligencie.

Keďže Európa je už teraz najväčším trhom pre americký LNG, pozornosť sa presunula na tzv. vertikálny koridor – novú severojužnú plynovú trasu, ktorá spája Grécko s Bulharskom, Rumunskom a Ukrajinou. Kľúčovú úlohu budú hrať exportné terminály v blízkosti Atén a v severnom Grécku. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis skonštatoval, že jeho krajina je vďaka jedinečnej geografickej polohe prirodzeným vstupným bodom pre americký LNG. Vertikálny koridor by mohol byť kľúčovým pre pomoc Ukrajine, ktorá čelí ruským útokom na jej energetickú infraštruktúru.

Členovia EÚ sa po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 snažili upraviť siete plynovodov, aby nahradili ruský export dodávkami LNG z USA a ďalších krajín.

Minister energetiky USA privítal plány Európskej komisie postupne ukončiť všetky dodávky ruského plynu v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Pripomenul, že to „vyhladuje ruskú vojnovú mašinériu a zároveň prispeje k budovaniu vzťahov medzi európskymi štátmi a USA“. „Má päť plynovodov, ktoré vedú do Európy, a jeden plynovod, ktorý vedie do Číny,“ povedal s odkazom na Rusko.

Maksym Timčenko, generálny riaditeľ najväčšieho súkromného ukrajinského producenta energie DTEK, na stretnutí v Aténach varoval pred ťažkosťami, ktoré jeho krajinu čakajú počas zimy. Vyzval EÚ a USA, aby pomohli dodať plyn a zariadenia na opravu ukrajinskej energetickej siete.

Americkí a grécki partneri vo štvrtok oznámili ďalšie investície vo východnom Stredomorí. Spoločnosť Exxon Mobil spolu s gréckymi spoločnosťami Helleniq Energy a Energean potvrdili plány na prieskum ložísk ropy a plynu v Iónskom mori, ktoré sú súčasťou širšej stratégie americkej spoločnosti na rozšírenie energetických kapacít v regióne.

Zdroj: Info.sk, TASR
