Orbán na ceste do Washingtonu: Ak bude treba, nemám problém zavolať Putinovi
- DNES - 17:26
- Budapešť
Viktor Orbán chce v Spojených štátoch rokovať o Ukrajine i o ekonomickej spolupráci.
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok počas letu do Washingtonu na piatkové stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom poskytol maďarským verejnoprávnym médiám rozhovor, v ktorom okrem účelu návštevy USA hovoril aj o tom, že nemá problém kedykoľvek zatelefonovať ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán spolu s početnou delegáciou odletel z Budapešti vo štvrtok do Spojených štátov, aby v piatok vo Washingtone rokoval s americkým prezidentom o Ukrajine i o ekonomickej spolupráci.
Na otázku verejnoprávnych médií na palube lietadla premiér povedal, že naposledy telefonicky hovoril s Putinom v polovici októbra v čase, keď sa dosiahla dohoda, že mierový summit medzi USA a Ruskom sa bude konať v Budapešti.
„Odvtedy to nebolo potrebné, ak to bude potrebné, samozrejme budem s ním hovoriť,“ dodal Orbán s poznámkou, že mu to nespôsobuje žiadne politické ani osobné problémy. „“Nie som v pasci ako Západniari, ktorí za posledné tri roky zlikvidovali vzťahy s Ruskom a nie sú schopní rokovať. Maďarsko je v priaznivej, povedzme flexibilnej, pozícii,“ spresnil Orbán, podľa ktorého sa rusko-americký mierový summit uskutoční v Budapešti. „Je tu dôležitá otázka, o ktorej sa zatiaľ nedosiahla dohoda, ale rokovania prebiehajú,“ dodal.
Petr Pavel prijal demisiu Fialovej vlády
Český prezident Petr Pavel prijal vo štvrtok demisiu vlády, ktorú mu na Pražský hrad osobne priniesol končiaci premiér Petr Fiala.
Rutte vyzval zbrojársky sektor, aby prevzal väčšie riziko pri rozširovaní výroby
Zbrojársky priemysel v západných krajinách musí preukázať väčšiu ochotu znášať riziko pri rozširovaní výrobných kapacít, tvrdí generálny tajomník NATO.
Kŕmenie medveďov sa v Rumunsku bude trestať pokutou do 6000 eur
Rumunská vláda vo štvrtok prijala mimoriadne nariadenie, podľa ktorého bude kŕmenie medveďov trestané pokutou od 10.000 do 30.000 lei.
Fiala: Okamura na čele Poslaneckej snemovne je hanba a obrovská chyba
Končiaci český premiér Petr Fiala považuje zvolenie šéfa SPD Tomia Okamuru za predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR za hanbu a „obrovskú chybu“.