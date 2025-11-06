  • Články
Orbán na ceste do Washingtonu: Ak bude treba, nemám problém zavolať Putinovi

  • DNES - 17:26
  • Budapešť
Viktor Orbán chce v Spojených štátoch rokovať o Ukrajine i o ekonomickej spolupráci.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok počas letu do Washingtonu na piatkové stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom poskytol maďarským verejnoprávnym médiám rozhovor, v ktorom okrem účelu návštevy USA hovoril aj o tom, že nemá problém kedykoľvek zatelefonovať ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán spolu s početnou delegáciou odletel z Budapešti vo štvrtok do Spojených štátov, aby v piatok vo Washingtone rokoval s americkým prezidentom o Ukrajine i o ekonomickej spolupráci.

Na otázku verejnoprávnych médií na palube lietadla premiér povedal, že naposledy telefonicky hovoril s Putinom v polovici októbra v čase, keď sa dosiahla dohoda, že mierový summit medzi USA a Ruskom sa bude konať v Budapešti.

Odvtedy to nebolo potrebné, ak to bude potrebné, samozrejme budem s ním hovoriť,“ dodal Orbán s poznámkou, že mu to nespôsobuje žiadne politické ani osobné problémy. „Nie som v pasci ako Západniari, ktorí za posledné tri roky zlikvidovali vzťahy s Ruskom a nie sú schopní rokovať. Maďarsko je v priaznivej, povedzme flexibilnej, pozícii,“ spresnil Orbán, podľa ktorého sa rusko-americký mierový summit uskutoční v Budapešti. „Je tu dôležitá otázka, o ktorej sa zatiaľ nedosiahla dohoda, ale rokovania prebiehajú,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
