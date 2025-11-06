  • Články
Rutte vyzval zbrojársky sektor, aby prevzal väčšie riziko pri rozširovaní výroby

  • DNES - 16:49
  • Bukurešť
Zbrojársky priemysel v západných krajinách musí preukázať väčšiu ochotu znášať riziko pri rozširovaní výrobných kapacít.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte to uviedol vo štvrtok na stretnutí so zástupcami odvetvia v rumunskej Bukurešti, informuje TASR podľa agentúry DPA.

Nebezpečné časy si vyžadujú odvážne konanie,“ vyhlásil Rutte na Fóre NATO-Priemysel. Podľa vlastných slov vie, že podniky zohľadňujú svojich akcionárov a čakajú, že vlády podpíšu dlhodobé kontrakty. Ubezpečil ich však, že pri téme investícií do obrany existuje politická vôľa, financie i dopyt.

Nenechajte, aby vás obavy z budúcich nadmerných kapacít odradili od naplnenia súčasných reálnych potrieb,“ apeloval bývalý holandský premiér. Je presvedčený, že predané bude všetko, čo sa vyrobí.

Konkrétne ponúkol Rutte priemyslu dohodu – keď zvýši dodané množstvá výrobkov, rozšíri existujúce a otvorí nové produkčné linky, NATO urobí všetko pre urýchlenie nákupu a bude pokračovať v podpore inovácií. Okrem toho bude naďalej naliehať na vlády, aby premenili svoje slová na činy a podpisovali kontrakty.

Rutte zdôraznil, že hrozby, ktorým sú členovia Aliancie vystavení, sú skutočné a dlhodobé. Nebezpečenstvo, ktoré predstavuje Rusko, podľa neho nepominie ani po skončení jeho vojny proti Ukrajine.

Rusko v dohľadnom čase zostane destabilizujúcou silou v Európe a vo svete,“ povedal. Preto podľa šéfa NATO Moskva spolupracuje s krajinami ako Čína, Severná Kórea a Irán, ktoré posilňujú svoju spoluprácu v zbrojnom priemysle na dosiaľ nevídanú úroveň a pripravujú sa na dlhodobú konfrontáciu.

Rutte sa vyjadril aj k prvým úspechom v úsilí NATO o výrazné zvýšenie zbrojárskej produkcie. „Donedávna vyrábalo Rusko viac munície ako všetky štáty NATO spoločne - ale už to tak nie je,“ uviedol. V celej Aliancii sa podľa neho v súčasnosti otvárajú početné nové výrobné linky a rozširujú sa existujúce. Z centrály NATO v Bruseli však neskôr na otázku o tomto vyjadrení podľa DPA odpovedali, že úroveň produkcie Ruska ešte nebola dosiahnutá.

Zdroj: Info.sk, TASR
