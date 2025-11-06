  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 6.11.2025Meniny má Renáta
13°Bratislava

Takáč: Poslanecký prieskum na PPA k penziónovej výzve bol politikárčením

  • DNES - 16:47
  • Bratislava
Takáč: Poslanecký prieskum na PPA k penziónovej výzve bol politikárčením

Opozičným poslancom podľa ministra ide iba o politiku, ktorú robia.

Poslanecký prieskum na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), ktorý sa týkal najmä tzv. penziónovej výzvy z roku 2015, bol celý „o politike“. Uviedol to vo štvrtok na brífingu na pôde PPA po skončení prieskumu opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).

Ja som pochopil, že (opozičným) poslancom nejde o to, aby informovali, čo sa v skutočnosti deje a aké kroky robí PPA, aké kroky robí ministerstvo (pôdohospodárstva), nielen v tejto výzve, ale aj v iných výzvach alebo v rámci fungovania celej PPA. Im ide iba o politiku, ktorú robia,“ spresnil agrominister.

Odborníci z PPA podľa Takáčových slov opozičným poslancom zodpovedali všetky otázky, ktoré chceli poslanci vedieť. „Ich cieľ bol však úplne iný - rozoštvávať spoločnosť, vytvárať dojem, že čo všetko sa na PPA deje, aké to je tam zlé, aká je tam korupcia. Samozrejme, je to klamstvo. Dnes sme jednoznačne preukázali, že PPA je maximálne súčinná s OČTK aj európskou prokuratúrou. A tam, kde treba konať, tam PPA koná,“ zhodnotil minister poslanecký prieskum opozičných strán.

Podľa slov poslankyne NR SR za Smer-SD Zuzany Matejičkovej PPA poslancom na poslaneckom prieskume poskytla „jasné dáta a jasné fakty“. „Nedá sa k tomu naozaj nič viac dodať, pretože PPA otvorila svoje brány na žiadosť pána ministra Takáča, ktorú sme schválili na našom zasadnutí (parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo),“ zdôraznila Matejičková. Pracovníci PPA na všetky otázky poslancov podľa nej odpovedali „veľmi korektne a hlavne fakticky“.

Som veľmi prekvapený z vysokej úrovne neodbornosti opozičných poslancov. Preto sme im na úvod poslaneckého prieskumu rozdali text samotnej výzvy číslo 7 z roku 2015, aby si mohli naštudovať, čo sa v samotnej výzve nachádza a aké podmienky museli úspešní prijímatelia podpory v rámci uvedenej výzvy splniť,“ dodal generálny riaditeľ PPA Marek Čepko. PPA poskytla podľa jeho slov poslancom všetky informácie, ktoré im bolo možné poskytnúť.

PPA skontrolovala 53 penziónov postavených s príspevkom z fondov EÚ a u deviatich z nich našla pochybenia. V štyroch prípadoch má dôjsť k odstúpeniu od zmluvy a šesť prípadov vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. Po poslaneckom prieskume na PPA o tom informovali opoziční poslanci, podľa ktorých však boli kontroly iba formálne a viaceré otázky neboli zodpovedané.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Merz: Nemecko podporuje plán EÚ na zvýšenie ciel na dovoz ocele

Merz: Nemecko podporuje plán EÚ na zvýšenie ciel na dovoz ocele

DNES - 15:58Ekonomické

Nemecko podporuje návrhy Európskej únie na zvýšenie ciel na oceľ zo zahraničia, keďže firmy v európskom bloku zápasia s lacným dovozom, najmä z Číny. Vyhlásil to vo štvrtok kancelár Friedrich Merz.

Opozícia nie je s poslaneckým priekumom na PPA spokojná, chce ďalšie informácie

Opozícia nie je s poslaneckým priekumom na PPA spokojná, chce ďalšie informácie

DNES - 14:47Ekonomické

Podľa opozičných poslancov boli kontroly iba formálne a viaceré otázky neboli zodpovedané.

Google údajne plánuje svoju doteraz najväčšiu investíciu v Nemecku

Google údajne plánuje svoju doteraz najväčšiu investíciu v Nemecku

DNES - 13:57Ekonomické

Americká technologická spoločnosť Google plánuje výrazne rozšíriť investície v Nemecku.

NBS: Digitálne euro má byť doplnkom hotovosti, väčšina účastníkov na tom získa

NBS: Digitálne euro má byť doplnkom hotovosti, väčšina účastníkov na tom získa

DNES - 13:47Ekonomické

Projekt digitálneho eura, ktorý Európska centrálna banka minulý týždeň posunula do ďalšej prípravnej fázy, má za cieľ priniesť platobný prostriedok s funkciami podobnými hotovosti, ale v modernej podobe.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísťAKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platíEinstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješGoogle Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
Sme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALESme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALE
Google Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí GoogleGoogle Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí Google
Vedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energieVedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energie
Polícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eurPolícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eur
„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
Týchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymažTýchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymaž
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP