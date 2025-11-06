  • Články
Merz: Nemecko podporuje plán EÚ na zvýšenie ciel na dovoz ocele

Nemecko podporuje návrhy Európskej únie (EÚ) na zvýšenie ciel na oceľ zo zahraničia, keďže firmy v európskom bloku zápasia s lacným dovozom, najmä z Číny. Vyhlásil to vo štvrtok kancelár Friedrich Merz. TASR o tom informuje na základe správ AFP a businesstimes.

Tieto návrhy sú krokom správnym smerom,“ povedal Merz po rokovaniach s kľúčovými hráčmi v oceliarskom priemysle v Berlíne. „Budem tieto návrhy podporovať v rámci svojich najlepších schopností a dúfam, že budú zavedené vhodné predpisy.“

Merz pozval ministrov, zástupcov spolkových krajín, priemyslu a odbory na oceliarsky samit v Berlíne s cieľom udržať výrobu ocele v Nemecku.

Zachovanie pracovných miest je prioritou. Podľa Nemeckej oceliarskej federácie pracuje v tomto odvetví približne 80.000 ľudí. Dôležité je však aj pokračovanie výroby ocele v Nemecku, či už pre stavebný sektor, automobilový priemysel alebo obranný priemysel. Najmä v časoch krízy by nadmerná závislosť od dovozu ocele predstavovala riziko pre nemeckú ekonomiku.

No aj napriek konsenzu o zachovaní oceliarskeho priemyslu v Nemecku je tento sektor v kríze. Jürgen Kerner, druhý predseda odborového zväzu IG Metall, poznamenal, že kým v uplynulých 20 rokoch čelili oceliari „vysokému tlaku“, teraz hovoria o „mimoriadnom tlaku“.

Vysoké ceny energií, klesajúci dopyt, napríklad v automobilovom priemysle, lacný dovoz ocele, najmä z Číny, americké clá a ťažký prechod na výrobu ocele šetrnejšiu ku klíme - to všetko negatívne ovplyvňuje oceliarsky priemysel. Podľa Kernera sú teraz potrebné „rýchle výsledky“, či už ide o ochranu obchodu, alebo náklady na elektrinu pre priemysel. Varoval, že v opačnom prípade „oceliarsky priemysel v Nemecku skolabuje“.

Minimálne v otázke cien energií pre výrobcov v Nemecku badať určitý pohyb. Tento týždeň ministerka hospodárstva Katherina Reicheová (CDU) oznámila, že rokovania s Európskou komisiou sú v záverečnej fáze a „očakáva, že 1. januára 2026 zavedie Nemecko cenu elektriny pre priemysel“.

To by poskytlo dotovanú elektrinu firmám, ktoré spotrebúvajú veľa elektriny, pričom medzi príjemcami by bol aj oceliarsky priemysel. Spolková vláda však nezverejnila ďalšie podrobnosti.

Okrem toho EÚ navrhuje obmedziť dovoz ocele do Európy, najmä lacný dovoz z Číny, zavedením kvót a vysokých ciel na ochranu tohto odvetvia.

Tento návrh však môže naraziť na odpor členských štátov, keďže povedie k rastu cien áut či domácich spotrebičov.

Zdroj: Info.sk, TASR
