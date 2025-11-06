  • Články
Na D1 došlo k tragickej nehode

  • DNES - 15:44
  • Piešťany
Jeden z účastníkov nehody na mieste podľahol zraneniam.

Aktualizované o 15:59

Bezpečnostné zložky zasahujú pri tragickej dopravnej nehode, ku ktorej došlo na diaľnici D1 za Hornou Stredou v smere do Piešťan. Informoval o tom portál noviny.sk, podľa ktorého o život prišiel jeden z vodičov.

"Jeden z účastníkov nehody, bohužiaľ, na mieste podľahol zraneniam. Ďalšia osoba bola v zdemolovanom vozidle zakliesnená," informoval portál. Príčiny a okolnosti nehody na mieste vyšetruje polícia.

Na mieste zasahujú hasiči z Piešťan, jednu osobu transportovali vrtuľníkom do nemocnice.

TRAGICKÁ NEHODA NA DIAĽNICI D1, SMER PIEŠŤANY - TRNAVA Hasiči z Piešťan aktuálne zasahujú pri vážnej dopravnej...

Uverejnil používateľ Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj Štvrtok 6. novembra 2025
Zdroj: Info.sk, noviny.sk
