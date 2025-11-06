Na D1 došlo k tragickej nehode
Jeden z účastníkov nehody na mieste podľahol zraneniam.
Aktualizované o 15:59
Bezpečnostné zložky zasahujú pri tragickej dopravnej nehode, ku ktorej došlo na diaľnici D1 za Hornou Stredou v smere do Piešťan. Informoval o tom portál noviny.sk, podľa ktorého o život prišiel jeden z vodičov.
"Jeden z účastníkov nehody, bohužiaľ, na mieste podľahol zraneniam. Ďalšia osoba bola v zdemolovanom vozidle zakliesnená," informoval portál. Príčiny a okolnosti nehody na mieste vyšetruje polícia.
Na mieste zasahujú hasiči z Piešťan, jednu osobu transportovali vrtuľníkom do nemocnice.
TRAGICKÁ NEHODA NA DIAĽNICI D1, SMER PIEŠŤANY - TRNAVA Hasiči z Piešťan aktuálne zasahujú pri vážnej dopravnej...Uverejnil používateľ Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj Štvrtok 6. novembra 2025
Pri požiari rodinného domu zahynul 56-ročný muž
Pri požiari zasahovali všetky záchranné zložky.
Koalícia sa pripravuje na 17. november. Teším sa na stretnutia s vami, odkazuje Fico občanom
Koalícia sa pripravuje na 17. november, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu. Avizoval to premiér Robert Fico.
Huliak: Tipos každoročne poskytne krajským organizáciám seniorov 15.000 eur na šport
Každé krajské ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku dostane každoročne príspevok vo výške 15.000 eur na športové aktivity seniorov.
SaS predloží do parlamentu návrhy, chce nimi riešiť narastajúce krádeže
Opozičná strana SaS predloží do Národnej rady (NR) SR návrhy, ktorými chce riešiť vzrastajúcu kriminalitu a drobné krádeže.