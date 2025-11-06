Pri požiari rodinného domu zahynul 56-ročný muž
Pri požiari zasahovali všetky záchranné zložky.
Polícia vyšetruje požiar s tragickými následkami v okrese Humenné. Vo štvrtok dopoludnia bol na linku 158 nahlásený požiar v jednom z rodinných domov v obci Závadka. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, v dome sa našlo telo 56-ročného muža.
„Polícia preveruje všetky okolnosti uvedenej tragickej udalosti a prípadom sa intenzívne zaoberá,“ uviedli s tým, že k požiaru došlo za doposiaľ nezistených okolností. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.
Na D1 došlo k tragickej nehode
Jeden z účastníkov nehody na mieste podľahol zraneniam.
Koalícia sa pripravuje na 17. november. Teším sa na stretnutia s vami, odkazuje Fico občanom
Koalícia sa pripravuje na 17. november, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu. Avizoval to premiér Robert Fico.
Huliak: Tipos každoročne poskytne krajským organizáciám seniorov 15.000 eur na šport
Každé krajské ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku dostane každoročne príspevok vo výške 15.000 eur na športové aktivity seniorov.
SaS predloží do parlamentu návrhy, chce nimi riešiť narastajúce krádeže
Opozičná strana SaS predloží do Národnej rady (NR) SR návrhy, ktorými chce riešiť vzrastajúcu kriminalitu a drobné krádeže.