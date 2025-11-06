Koalícia sa pripravuje na 17. november. Teším sa na stretnutia s vami, odkazuje Fico občanom
Koalícia sa pripravuje na 17. november, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu. Avizoval to premiér Robert Fico (Smer-SD).
Fico verí, že na koaličnej rade, ktorá má byť v pondelok (10. 11.), prijmú rozumné politické rozhodnutia.
„Napriek tomu, že to nie je ľahké a vládna koalícia je mimoriadne komplikovaný politický mechanizmus, som plný energie a teším sa na stretnutia s vami,“ odkázal občanom vo videu na sociálnej sieti.
Od roku 2001 je na Slovensku 17. november štátnym sviatkom a slávi sa ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Odkazuje na Nežnú revolúciu. Po novom však už daný deň nie je dňom pracovného pokoja. Zrušenie bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok, ktorý Národná rada SR schválila 24. septembra.
Rôzne podujatia na daný deň avizovali opozícia či mimovládne organizácie. Viaceré inštitúcie či školy informovali, že 17. novembra udelia svojim zamestnancom či študentom voľno.
Na D1 došlo k tragickej nehode
Jeden z účastníkov nehody na mieste podľahol zraneniam.
Pri požiari rodinného domu zahynul 56-ročný muž
Pri požiari zasahovali všetky záchranné zložky.
Huliak: Tipos každoročne poskytne krajským organizáciám seniorov 15.000 eur na šport
Každé krajské ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku dostane každoročne príspevok vo výške 15.000 eur na športové aktivity seniorov.
SaS predloží do parlamentu návrhy, chce nimi riešiť narastajúce krádeže
Opozičná strana SaS predloží do Národnej rady (NR) SR návrhy, ktorými chce riešiť vzrastajúcu kriminalitu a drobné krádeže.