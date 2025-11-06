Opozícia nie je s poslaneckým priekumom na PPA spokojná, chce ďalšie informácie
- DNES - 14:47
- Bratislava
Podľa opozičných poslancov boli kontroly iba formálne a viaceré otázky neboli zodpovedané.
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) skontrolovala 53 penziónov postavených s príspevkom z fondov EÚ a u deviatich z nich našla pochybenia. V štyroch prípadoch má dôjsť k odstúpeniu od zmluvy a šesť prípadov vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. Po poslaneckom prieskume na PPA o tom informovali opoziční poslanci, podľa ktorých však boli kontroly iba formálne a viaceré otázky neboli zodpovedané.
Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS) kritizovala, že PPA nepovažuje za dôležité, či sa v penziónoch môže niekto ubytovať, a ani to, či majitelia platili samosprávam v minulých rokoch daň z ubytovania. Opozícia v uplynulých mesiacoch upozorňovala, že niektoré penzióny nikdy tomuto účelu neslúžili. Na najvážnejšie prípady sa však poslanci nemohli pýtať, lebo ich v súčasnosti vyšetruje polícia.
Poslanec Alojz Hlina (SaS) upozornil, že PPA kontrolovala iba penzióny, ktoré sú ešte v päťročnom limite udržateľnosti projektu, hoci je podľa neho možné spätne preveriť aj staršie projekty. Hlina požiadal PPA o poskytnutie viacerých registrov a odpovede na ďalších 25 otázok.
Dôležitým výsledkom je podľa neho to, že PPA uznala možnosť odstúpiť od zmluvy, pokiaľ nedošlo k naplneniu cieľov projektu, a žiadať vrátenie prostriedkov. Dodal, že k nenaplneniu cieľov došlo vo viacerých prípadoch, takže je podľa neho namieste zvážiť tento postup aj v ďalších prípadoch.
Stranícky kolega Stohlovej Ivan Štefunko sa obáva, či vyšetrovanie niektorých prípadov a z toho vyplývajúce informačné embargo na tieto prípady neslúži na odvedenie pozornosti s tým, že sa na prípady časom zabudne a odložia sa nepotrestané. Podľa Hlinu by sa pochybenia preukázali vo viacerých prípadoch, keby PPA kontrolovala aj oprávnenosť výdavkov a verejné obstarávania.
Google údajne plánuje svoju doteraz najväčšiu investíciu v Nemecku
Americká technologická spoločnosť Google plánuje výrazne rozšíriť investície v Nemecku.
NBS: Digitálne euro má byť doplnkom hotovosti, väčšina účastníkov na tom získa
Projekt digitálneho eura, ktorý Európska centrálna banka minulý týždeň posunula do ďalšej prípravnej fázy, má za cieľ priniesť platobný prostriedok s funkciami podobnými hotovosti, ale v modernej podobe.
Ľudovít Ódor spresnil, ako môže 28. právny režim pomôcť inovatívnym podnikom EÚ
Slovenský europoslanec Ľudovít Ódor (RE/PS) bol koncom minulého týždňa v Bruseli zvolený za spravodajcu Európskeho parlamentu (EP) pre takzvaný 28. právny režim EÚ pre daňové otázky.
Predaj elektromobilov v Nemecku v októbri vzrástol o 21 %
Dopyt po elektromobiloch v Nemecku zostáva vysoký. Minulý mesiac v krajine zaregistrovali viac ako 52.400 nových batériových elektrických vozidiel (BEC), čo je takmer o polovicu viac ako v októbri minulého roka.