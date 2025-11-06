  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 6.11.2025Meniny má Renáta
13°Bratislava

Huliak: Tipos každoročne poskytne krajským organizáciám seniorov 15.000 eur na šport

  • DNES - 14:30
  • Bratislava
Huliak: Tipos každoročne poskytne krajským organizáciám seniorov 15.000 eur na šport

Každé krajské ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) dostane každoročne príspevok vo výške 15.000 eur na športové aktivity seniorov.

Príspevok, ktorý bude poskytovať národná lotériová spoločnosť Tipos, ohlásil a formou symbolických šekov i odovzdal minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Doplnil, že prostriedky pochádzajú z príjmov, ktoré štát dostáva z prevádzky hazardu. „Neviem si predstaviť lepšie zhodnotenie takýchto peňazí, ako nimi podporiť aktivity pomáhajúce seniorom udržať sa v dobrej zdravotnej kondícii,“ upozornil Huliak. Priznal, že k novej forme podpory ho inšpirovali stretnutia i diskusie so seniormi naprieč Slovenskom, ktoré poukázali na nedostatočnú podporu športovo a pohybovo stále aktívnych ľudí v zrelom veku. Huliak zdôraznil, že podpora športu musí byť zameraná na všetky vekové kategórie, od detí až po seniorov.

Predseda JDS Michal Kotian ocenil podporu ministerstva, upozornil na športové aktivity, ktoré organizuje seniorská organizácia v jednotlivých krajoch, spomenul súťaže v behu či turnaje v petangu. „Prostriedky využijeme na zabezpečenie takýchto podujatí na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni, rovnako na náklady súvisiace s účasťou na týchto podujatiach,“ upozornil Kotian. Prostriedky chce organizácia využiť aj na organizáciu turistických podujatí, o ktoré je medzi členmi JDS záujem. Aj on verí, že podpora športových a pohybových aktivít prinesie výrazný benefit pre fyzické i mentálne zdravie seniorov.

Generálny riaditeľ Tiposu Michal Hutník upozornil, že prostriedky možno venovať i zásluhou zlepšenia hospodárenia firmy. Organizácie JDS si na štvrtkovej tlačovej konferencii prevzali šeky na tohtoročný príspevok, v ďalších rokoch ich majú dostávať na základe žiadosti adresovanej Tiposu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SaS predloží do parlamentu návrhy, chce nimi riešiť narastajúce krádeže

SaS predloží do parlamentu návrhy, chce nimi riešiť narastajúce krádeže

DNES - 12:57Domáce

Opozičná strana SaS predloží do Národnej rady (NR) SR návrhy, ktorými chce riešiť vzrastajúcu kriminalitu a drobné krádeže.

Smer-SD: KDH si vybralo PS ako partnera na presadzovanie konzervatívnych hodnôt

Smer-SD: KDH si vybralo PS ako partnera na presadzovanie konzervatívnych hodnôt

DNES - 11:25Domáce

Strana Smer-SD tvrdí, že KDH si vybralo Progresívne Slovensko ako partnera na presadzovanie konzervatívnych hodnôt.

Polícia pátra po páchateľovi, ktorý mal bodnúť nožom dieťa

Polícia pátra po páchateľovi, ktorý mal bodnúť nožom dieťa

DNES - 11:13Domáce

Polícia v súčasnosti pátra po páchateľovi, ktorý bodol ostrým predmetom maloleté dieťa.

Nedostatočný odstup pri jazde na diaľnici môže spôsobiť reťazovú nehodu

Nedostatočný odstup pri jazde na diaľnici môže spôsobiť reťazovú nehodu

DNES - 9:20Domáce

Nedostatočný odstup pri jazde na diaľnici môže spôsobiť reťazovú nehodu. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť dopravnej situácii.

Vosveteit.sk
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platíEinstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješGoogle Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
Sme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALESme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALE
Google Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí GoogleGoogle Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí Google
Vedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energieVedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energie
Polícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eurPolícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eur
„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
Týchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymažTýchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymaž
Zabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistentaZabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistenta
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP