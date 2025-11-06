Huliak: Tipos každoročne poskytne krajským organizáciám seniorov 15.000 eur na šport
Každé krajské ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) dostane každoročne príspevok vo výške 15.000 eur na športové aktivity seniorov.
Príspevok, ktorý bude poskytovať národná lotériová spoločnosť Tipos, ohlásil a formou symbolických šekov i odovzdal minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Doplnil, že prostriedky pochádzajú z príjmov, ktoré štát dostáva z prevádzky hazardu. „Neviem si predstaviť lepšie zhodnotenie takýchto peňazí, ako nimi podporiť aktivity pomáhajúce seniorom udržať sa v dobrej zdravotnej kondícii,“ upozornil Huliak. Priznal, že k novej forme podpory ho inšpirovali stretnutia i diskusie so seniormi naprieč Slovenskom, ktoré poukázali na nedostatočnú podporu športovo a pohybovo stále aktívnych ľudí v zrelom veku. Huliak zdôraznil, že podpora športu musí byť zameraná na všetky vekové kategórie, od detí až po seniorov.
Predseda JDS Michal Kotian ocenil podporu ministerstva, upozornil na športové aktivity, ktoré organizuje seniorská organizácia v jednotlivých krajoch, spomenul súťaže v behu či turnaje v petangu. „Prostriedky využijeme na zabezpečenie takýchto podujatí na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni, rovnako na náklady súvisiace s účasťou na týchto podujatiach,“ upozornil Kotian. Prostriedky chce organizácia využiť aj na organizáciu turistických podujatí, o ktoré je medzi členmi JDS záujem. Aj on verí, že podpora športových a pohybových aktivít prinesie výrazný benefit pre fyzické i mentálne zdravie seniorov.
Generálny riaditeľ Tiposu Michal Hutník upozornil, že prostriedky možno venovať i zásluhou zlepšenia hospodárenia firmy. Organizácie JDS si na štvrtkovej tlačovej konferencii prevzali šeky na tohtoročný príspevok, v ďalších rokoch ich majú dostávať na základe žiadosti adresovanej Tiposu.
