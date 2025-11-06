  • Články
  • DNES - 14:19
  • Praha
Fiala: Okamura na čele Poslaneckej snemovne je hanba a obrovská chyba

Končiaci český premiér Petr Fiala považuje zvolenie šéfa SPD Tomia Okamuru za predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR za hanbu a „obrovskú chybu“.

Obsadenie tretieho najvyššieho ústavného postu v krajine práve predsedom SPD je podľa neho nebezpečné z hľadiska kvality demokracie, ale aj bezpečnosti v Česku. Povedal to vo štvrtok po tom, ako jeho kabinet schválil podanie demisie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Čo to hovorí o nás? Máme na čele Poslaneckej snemovne človeka, ktorý sa vyjadruje radikálnym spôsobom, rasisticky, xenofóbne, šovinisticky, za ktorým je séria výrokov minimálne za desaťročie, ktoré sú absolútne neprijateľné a nepatria do slušnej spoločnosti. Človek, ktorý sa správal tak, že neprejavoval žiaden rešpekt k Poslaneckej snemovni, teraz stojí na jej čele. Pre politickú dohodu, pre obchod, ktorý má zaistiť beztrestnosť dvoch kľúčových postáv novej vládnej väčšiny,“ kritizoval Okamuru Fiala. Okamura sa takto podľa neho dohodol so šéfom hnutia ANO Andrejom Babišom preto, aby si obaja zabezpečili, že nebudú vydaní na trestné stíhanie.

Fiala tiež podotkol, že je právom vznikajúcej koalície usporiadať nové pomery v dolnej komore, ale zdôraznil, že to má svoje pravidlá. Ešte sa podľa jeho slov nestalo, aby snemovňu viedol niekto, koho politický subjekt nebol vo voľbách silný. Pripomenul, že Okamura reprezentuje nepriznanú koalíciu, ktorá získala necelých osem percent hlasov. Za podstatnejšie však považuje jeho výroky či to, že podľa jeho slov pohŕda inými ľuďmi a názormi. „To je niečo, s čím sa nemáme a nemôžeme zmieriť,“ zdôraznil.

Poukázal tiež na to, že poslanci vznikajúcej koalície v stredu nehlasovali za nominantov opozície na posty podpredsedov PSP a zvolili si len vlastných nominantov. „My sa nebojíme. Nenecháme sa zastrašiť ani tými nezmyslami, že nám zvolia podpredsedov Poslaneckej snemovne, len ak pošleme rozpočet. Ako to spolu súvisí? Nijako,“ zdôraznil končiaci premiér. Cieľom podľa neho bolo zakryť neschopnosť šéfa ANO vyriešiť svoj konflikt záujmov či to, že si strany budúcej vlády nevedia rady so štátnym rozpočtom.

Zdroj: Info.sk, TASR
