Google údajne plánuje svoju doteraz najväčšiu investíciu v Nemecku
- DNES - 13:57
- Berlín
Americká technologická spoločnosť Google plánuje výrazne rozšíriť investície v Nemecku.
Smerovať by mali do rozvoja infraštruktúry, budovania nových dátových centier a projektov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na denník Handelsblatt.
Denník vo štvrtok s odvolaním sa na interný dokument spoločnosti Google uviedol, že investičné zámery by mali byť verejnosti predstavené 11. novembra na tlačovej konferencii v Berlíne za účasti ministra financií Larsa Klingbeila. V dokumente sa uvádza, že pôjde o „doteraz najväčšie investičné plány pre Nemecko“, napísal Handelsblatt. Bližšie údaje k možnému objemu investícií denník neuviedol.
Okrem výpočtových centier má spoločnosť v úmysle rozširovať svoju vlastnú infraštruktúru v krajine. Nové kapacity majú byť zavedené v Berlíne, Mníchove a vo Frankfurte nad Mohanom, kde má spoločnosť už svoje zastúpenia, informoval ďalej Handelsblatt.
