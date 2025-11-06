Pri kopaní bazéna sa v meste pri Lyone našlo zlato za 700.000 eur
- DNES - 13:48
- Paríž
Pri kopaní bazéna našiel obyvateľ francúzskeho mesta Neuville-Sur-Saone na sever od Lyonu v záhrade svojho domu zlatý poklad v hodnote 700.000 eur. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na informáciu od miestnych úradov.
Poklad údajne objavil už v máji tohto roka a následne o ňom informoval miestne úrady. Podľa informácií, ktoré radnica mesta Neuville-sur-Saone zverejnila v stredu, si poklad môže ponechať, pretože nepochádzal z archeologického náleziska.
Ako uvádza miestne periodikum Le Progres, išlo o „päť zlatých tehličiek a množstvo mincí“, ktoré boli zabalené v plastových vreckách. Podľa zistení polície bolo zlato získané legálnou cestou a roztavili ho pred 15 až 20 rokmi v neďalekej rafinérii.
Predchádzajúci vlastník záhrady už zomrel, takže ťažko teraz zistiť, ako sa tam zlato dostalo, informovala radnica.
Dokážu psy pozorovať duchov? Vnímajú možno viac, ako si uvedomujeme
Vedci majú pre záhadné správanie psov vysvetlenie.
3 signály, ktoré svedčia o plánovanom prepúšťaní vo firme
Máte pocit, že vás šéf čoskoro prepustí? Všímajte si tieto tri varovné signály.
Najčastejšia chyba pri príprave zemiakovej kaše: Toto s vodou nerobte!
Ako dosiahnuť naozaj jemnú a lahodnú zemiakovú kašu? Vyhnite sa tejto chybe s vodou na varenie.
Čo všetko prezrádzate umelej inteligencii? OpenAI priniesla hrozivú štatistiku
Spoločnosť OpenAI, ktorá má pod taktovkou najznámejšieho chatbota ChatGPT, zverejnila štatistiku o duševnom zdraví jej používateľov.