Pri kopaní bazéna sa v meste pri Lyone našlo zlato za 700.000 eur

  • DNES - 13:48
  • Paríž
Pri kopaní bazéna našiel obyvateľ francúzskeho mesta Neuville-Sur-Saone na sever od Lyonu v záhrade svojho domu zlatý poklad v hodnote 700.000 eur. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na informáciu od miestnych úradov.

Poklad údajne objavil už v máji tohto roka a následne o ňom informoval miestne úrady. Podľa informácií, ktoré radnica mesta Neuville-sur-Saone zverejnila v stredu, si poklad môže ponechať, pretože nepochádzal z archeologického náleziska.

Ako uvádza miestne periodikum Le Progres, išlo o „päť zlatých tehličiek a množstvo mincí“, ktoré boli zabalené v plastových vreckách. Podľa zistení polície bolo zlato získané legálnou cestou a roztavili ho pred 15 až 20 rokmi v neďalekej rafinérii.

Predchádzajúci vlastník záhrady už zomrel, takže ťažko teraz zistiť, ako sa tam zlato dostalo, informovala radnica.

Zdroj: Info.sk, TASR
