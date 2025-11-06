Vláda Petra Fialu schválila svoju demisiu
- DNES - 13:16
- Praha
Fialova vláda vo štvrtok rozhodla o podaní demisie. Urobila tak na základe ústavy po tom, čo sa v stredu skončila ustanovujúca schôdza Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR. Fiala demisiu odovzdá prezidentovi Petrovi Pavlovi vo štvrtok popoludní, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Urobíme všetko pre to, aby odovzdanie moci bolo plynulé a bez komplikácií a v prospech občanov ČR. Samozrejme, z opozície budeme dôsledne kontrolovať kroky novej vlády, ale teraz urobíme skutočne všetko pre to, aby sa odovzdanie moci v ČR uskutočnilo čo najplynulejšie a najdôstojnejšie,“ podotkol Fiala.
Uplynulé volebné obdobie bolo podľa neho veľmi náročné. Pripomenul, že jeho kabinet sa musel zaoberať covidovou pandémiou, energetickou krízou, vysokou infláciou a všetkými dôsledkami vojny na Ukrajine. „Prevzali sme krajinu v stave, keď tu boli verejné financie v rozvrate. Bolo tu mnoho vonkajších vplyvov, ktoré pôsobili na to, s čím sme sa museli vyrovnávať a čo sme museli robiť. Som presvedčený, že aj napriek tomu, že sme všetko neurobili dokonale, sme týmito skúškami prešli so cťou... ČR dnes odovzdáme v oveľa lepšej kondícii, než v akej sme ju pred štyrmi rokmi preberali,“ povedal končiaci premiér.
Dúfa, že nastupujúca vláda bude okrem „veľkých slov a sľubov“, ktoré podľa neho znamenajú zadlžovanie budúcich generácií, aspoň v niečom pokračovať v potrebných zmenách, aby mali v Česku mladí ľudia perspektívu dobrého života.
Fialov kabinet bude vládnuť v demisii dovtedy, kým prezident nevymenuje novú vládu. Podľa odhadov českých politológov a komentátorov by k tomu mohlo dôjsť do polovice decembra. Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa totiž už chce zúčastniť na summite EÚ, ktorý sa uskutoční 18. a 19. decembra.
Poľská armáda chce do konca roka vycvičiť 100.000 ľudí, budúci rok štvornásobok
Počas novembra a decembra sa v Poľsku na vojenských výcvikoch zúčastní približne 100.000 ľudí a v roku 2026 plánuje ministerstvo obrany vyškoliť okolo 400.000 osôb.
Kaliňák rokoval v Španielsku o spolupráci v zbrojárskom priemysle
Minister obrany SR Robert Kaliňák sa v Madride stretol so svojou španielskou kolegyňou Margaritou Roblesovou, s ktorou rokoval o rozvoji zbrojárskeho priemyslu a možnostiach výroby munície.
EÚ sa chystá sprísniť vízové pravidlá pre ruských občanov
Európska únia sa pripravuje na ďalšie sprísnenie vízových pravidiel pre ruských občanov.
Trump po výhre Mamdaniho tvrdí, že USA stratili suverenitu nad New Yorkom
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Spojené štáty stratili zvrchovanosť nad mestom New York po tom, čo si tamojší obyvatelia zvolili za starostu demokratického kandidáta Zohrana Mamdaniho.