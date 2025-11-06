Ľudovít Ódor spresnil, ako môže 28. právny režim pomôcť inovatívnym podnikom EÚ
- DNES - 12:55
- Brusel
Slovenský europoslanec Ľudovít Ódor (RE/PS) bol koncom minulého týždňa v Bruseli zvolený za spravodajcu Európskeho parlamentu (EP) pre takzvaný 28. právny režim EÚ pre daňové otázky.
Vo štvrtkovom rozhovore pre TASR pripomenul, že ide o celoúnijný rámec pre inovatívne a začínajúce firmy, ktorý chce zjednotiť pravidlá tak, aby firmy mohli ľahšie pôsobiť na jednotnom trhu EÚ.
Podľa jeho vyjadrenia cieľ režimu, dodatočného k režimom 27 členských krajín, je jednoduchý: zaistiť férové a predvídateľné dane, ktoré firmám nebudú zväzovať ruky pri aktivitách v iných členských štátoch; jasné napojenie na existujúce národné právne systémy a zavedenie minimálnej administratívnej záťaže.
Ódor by sa ako spravodajca mal zamerať na daňové otázky, teda aký bude dosah na daňové povinnosti, na spôsob zdaňovania príjmov a predchádzanie dvojitému zdaneniu a takisto na primerané podávanie správ, aby podniky zbytočne nezaťažovalo.
„Ešte stále nemáme v mnohých oblastiach v EÚ fungujúci jednotný trh. Ide predovšetkým o inovatívne firmy. Niekto má dobrý nápad na Slovensku, tam sa to ujme, ale ak chce expandovať do ostatných krajín Únie, tak nemá na to. Start-upy nemajú na to, aby poznali všetky legislatívne prostredia, ako tam funguje daňový režim, a potom musia platiť ťažké peniaze na to, aby mohli vôbec škálovať svoje produkty,“ opísal situáciu.
Upozornil, že niekedy je to pre nové a inovatívne podniky také ťažké, že radšej odídu rozširovať svoje podnikanie do Ameriky namiesto toho, aby zostali v Európe.
Podľa neho sa tomu dá zamedziť dvoma spôsobmi: postupnou harmonizáciou všetkých oblastí, ktoré sa týkajú inovatívnych spoločností, čo je dlhá cesta, alebo využitím „skratky“, čiže 28. režimu.
„Je to vlastne o tom, že vymyslíme jeden fiktívny režim, do ktorého keď nastúpia inovatívne firmy, tak potom môžu pôsobiť v celej EÚ. To im dáva možnosť osloviť vyše 400 miliónov ľudí naraz, nemusia postupne skákať ako na šachovnici z jedného štátu do druhého. Môžu mať naraz relatívne veľký trh, čo je teraz výhoda aj Číny, aj Spojených štátov. Oni majú obrovské trhy, kým my sa tvárime, že máme jednotný trh, ale nie je to tak ani v nových oblastiach,“ vysvetlil Ódor.
Poslanec pripomenul, že o potrebe 28. režimu hovorí aj správa Maria Draghiho o konkurencieschopnosti EÚ. On potrebu venovať sa tomuto režimu inicioval v Podvýbore EP pre daňové otázky (FISC), a tým aj europarlament bude k tomu musieť zaujať stanovisko.
Na budúci rok Európska komisia aj europarlament prídu s návrhom k 28. režimu a ak sa euroinštitúcie cez trialógy dohodnú, vznikne možnosť tento režim zaviesť a vyjsť tak v ústrety inovatívnym európskym firmám.
