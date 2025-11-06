  • Články
Smer-SD: KDH si vybralo PS ako partnera na presadzovanie konzervatívnych hodnôt

  DNES - 11:25
  Bratislava
Strana Smer-SD tvrdí, že KDH si vybralo Progresívne Slovensko (PS) ako partnera na presadzovanie konzervatívnych hodnôt.

Smer-SD oznámil, že to „berie na vedomie“. Reagoval tak na vyjadrenia šéfa kresťanských demokratov Milana Majerského, ktorý Smer-SD opakovane vylučuje z budúcej spolupráce.

KDH podľa Smeru-SD uprednostňuje spoluprácu s progresívcami a liberálmi. „Je dobré, že konzervatívny slovenský volič už dnes vie, ako rozmýšľa vedenie KDH o budúcnosti Slovenska,“ napísal Smer-SD v stanovisku, ktoré TASR zaslal tlačový odbor strany.

Každý, kto má štipku sedliackeho rozumu, vie, že v zničujúcom objatí s tými najhoršími nepriateľmi nielen kresťanských, ale aj Slovákmi široko uznávaných hodnôt a historických tradícií sa KDH určite nepodarí presadiť ani len zlomok z toho, čo už dosiahlo v spolupráci so svojím údajným úhlavným nepriateľom, stranou Smer-SD. Už sa tešíme, ako bude KDH riešiť výhradu vo svedomí s Progresívnym Slovenskom, to bude veľká zábava,“ odkázal vládny Smer-SD.

KDH sa podarilo presadiť do vládnej novely Ústavy SR svoje priority, napríklad vetu o suverenite SR v kultúrno-etických otázkach. Schválenú zmenu ústavy označil Majerský za jeden z najväčších úspechov hnutia. Hlasovaním za ústavu však podľa neho nehrozí, že bude KDH spolupracovať s vládnou koalíciou alebo „že bude nejaká ďalšia povolebná spolupráca“.

Majerský sa tento týždeň stretol s lídrami PS, SaS i mimoparlamentných Demokratov. Zhodli sa na cieli demokraticky vymeniť vládu Roberta Fica (Smer-SD).

Zdroj: Info.sk, TASR
