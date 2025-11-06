Polícia pátra po páchateľovi, ktorý mal bodnúť nožom dieťa
V Spišskej Novej Vsi došlo dnes dopoludnia k závažnému trestnému činu, keď neznámy páchateľ zaútočil ostrým predmetom na maloleté dieťa. Informáciu potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
Zranené dieťa bolo okamžite prevezené do nemocnice, kde je v súčasnosti v starostlivosti lekárov. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo vážne zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie trvajúce minimálne 42 dní. Bližšie informácie o zdravotnom stave maloletého polícia z pochopiteľných dôvodov nezverejňuje.
Páchateľ bezprostredne po útoku z miesta činu ušiel. Polícia okamžite spustila rozsiahlu pátraciu akciu, do ktorej sú zapojení nielen policajti z regiónu, ale aj psovodi so služobnými psami. Identita útočníka zatiaľ nie je známa.
Motív tohto brutálneho útoku zostáva nejasný. Vyšetrovatelia v súčasnosti vykonávajú všetky potrebné procesné úkony vrátane výsluchov svedkov a zaistenia stôp na mieste činu. Polícia apeluje na verejnosť, aby v prípade akýchkoľvek informácií o možnom páchateľovi kontaktovala linku 158.
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach uviedlo, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a citlivosť prípadu nemôže v tejto chvíli poskytnúť ďalšie podrobnosti. O vývoji situácie bude verejnosť informovaná.
