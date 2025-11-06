Poľská armáda chce do konca roka vycvičiť 100.000 ľudí, budúci rok štvornásobok
- DNES - 10:30
- Varšava
Počas novembra a decembra sa v Poľsku na vojenských výcvikoch zúčastní približne 100.000 ľudí a v roku 2026 plánuje ministerstvo obrany vyškoliť okolo 400.000 osôb.
Oznámil to vo štvrtok štátny tajomník poľského ministerstva obrany Cezary Tomczyk, podľa ktorého pôjde o kurzy určené jednotlivcom aj skupinám. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Rezort obrany predstavil celonárodný program dobrovoľných obranných výcvikov #wGotowosci, ktorého cieľom je zvýšiť odolnosť občanov a posilniť bezpečnosť štátu. Program umožní každému plnoletému záujemcovi získať praktické zručnosti potrebné na zvládanie krízových situácií - od prvej pomoci cez prežitie a bezpečnosť v domácnosti až po kyberbezpečnosť. Ministerstvo označilo projekt za investíciu do bezpečnosti krajiny aj miestnych komunít.
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uviedol, že Poľsko sa stalo lídrom v oblasti moderných obranných školení. „Poľsko je dnes vzorom. Nie sme len príjemcami toho, čo vytvorili iní, ale prinášame úplne nový pohľad na výcvik,“ povedal s tým, že ide o inovatívny program v rámci celého NATO. Dodal, že aplikácia mObywatel, prostredníctvom ktorej sa môžu záujemcovia registrovať, patrí k najmodernejším v Európe.
Veliteľ generálneho štábu poľských ozbrojených síl Wieslaw Kukula priblížil, že program sleduje dva hlavné ciele - posilniť individuálnu odolnosť obyvateľov a zvýšiť pripravenosť a kompetencie vojenských záloh. Výcviky budú prebiehať v dvoch hlavných vetvách: Odolnosť, určená civilistom bez väzby na armádu, a Rezerva, zameraná na zvyšovanie pripravenosti záloh.
Generál Karol Molenda, veliteľ kybernetickej zložky poľských ozbrojených síl, uviedol, že registrácia na výcvik nemá trvať viac ako 30 sekúnd a systém je navrhnutý tak, aby bol intuitívny, bezpečný a prístupný každému občanovi.
Kaliňák rokoval v Španielsku o spolupráci v zbrojárskom priemysle
Minister obrany SR Robert Kaliňák sa v Madride stretol so svojou španielskou kolegyňou Margaritou Roblesovou, s ktorou rokoval o rozvoji zbrojárskeho priemyslu a možnostiach výroby munície.
EÚ sa chystá sprísniť vízové pravidlá pre ruských občanov
Európska únia sa pripravuje na ďalšie sprísnenie vízových pravidiel pre ruských občanov.
Trump po výhre Mamdaniho tvrdí, že USA stratili suverenitu nad New Yorkom
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Spojené štáty stratili zvrchovanosť nad mestom New York po tom, čo si tamojší obyvatelia zvolili za starostu demokratického kandidáta Zohrana Mamdaniho.
Počet obetí havárie lietadla spoločnosti UPS v Kentucky stúpol na 11
Počet obetí havárie nákladného lietadla spoločnosti UPS v meste Louisville v americkom štáte Kentucky sa zvýšil na 11.