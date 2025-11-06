  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 6.11.2025Meniny má Renáta
Bratislava

Predaj elektromobilov v Nemecku v októbri vzrástol o 21 %

  • DNES - 9:46
  • Berlín
Predaj elektromobilov v Nemecku v októbri vzrástol o 21 %

Dopyt po elektromobiloch v Nemecku zostáva vysoký. Minulý mesiac v krajine zaregistrovali viac ako 52.400 nových batériových elektrických vozidiel (BEC), čo je takmer o polovicu viac ako v októbri minulého roka.

S podielom 21 % bolo približne každé piate novoregistrované osobné auto elektrické. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá vo štvrtok zverejnila údaje Spolkového úradu pre automobilovú dopravu (KBA).

Dopyt po vozidlách americkej spoločnosti Tesla v Nemecku opäť klesol. V októbri úrady zaregistrovali iba 750 elektromobilov tejto značky, čo je o 54 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Naopak, konkurencia z Číny naďalej výrazne rastie. Napríklad spoločnosť BYD predala minulý mesiac viac ako 3300 nových vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 866 %. Celkový počet registrácií nových osobných automobilov so všetkými typmi pohonu v Nemecku v októbri vzrástol o 7,8 % na 250.133 kusov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS: Pre zákon o dlhovej brzde musí vláda znovu požiadať o dôveru

PS: Pre zákon o dlhovej brzde musí vláda znovu požiadať o dôveru

VČERA - 20:56Ekonomické

Vláda má mesiac a pol na to, aby ukázala, či sme ešte demokratickou krajinou, upozornilo opozičné Progresívne Slovensko.

Pozor na falošných bankárov: Podvodníci majú novú taktiku

Pozor na falošných bankárov: Podvodníci majú novú taktiku

VČERA - 19:54Ekonomické

Podvodníci zneužívajú mená skutočných zamestnancov.

Migaľ informoval premiéra o súčasnom stave portálu Slovensko.sk

Migaľ informoval premiéra o súčasnom stave portálu Slovensko.sk

VČERA - 15:23Ekonomické

Premiér Robert Fico bol informovaný o súčasnom stave portálu Slovensko.sk aj o tom, ako sa bude pri tendri na obstaranie jeho novej verzie postupovať.

Vláda by mala podľa ministrov za Hlas-SD požiadať o dôveru v parlamente

Vláda by mala podľa ministrov za Hlas-SD požiadať o dôveru v parlamente

VČERA - 13:56Ekonomické

Vláda by mala požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente v čo najskoršom dátume po termíne 22. novembra 2025, keď sa začne uplatňovať sankcia vyplývajúca z ústavného zákona o dlhovej brzde.

Vosveteit.sk
Google Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí GoogleGoogle Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí Google
Vedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energieVedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energie
Polícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eurPolícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eur
„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
Týchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymažTýchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymaž
Zabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistentaZabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistenta
Žiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej dieryŽiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej diery
Máš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať domaMáš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať doma
Netflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bombyNetflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP