Nedostatočný odstup pri jazde na diaľnici môže spôsobiť reťazovú nehodu.
Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť dopravnej situácii. Pri vyššej rýchlosti sa zväčšuje aj priestor potrebný na reakciu. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Ak sa na diaľnici začne vytvárať kolóna a je potrebné náhle spomaliť alebo zastaviť, odporúčame zapnúť výstražné smerové svetlá, aby boli vodiči za vami včas upozornení na spomalenie premávky. Tento jednoduchý krok môže výrazne znížiť riziko zrážky a pomôcť predísť vážnym dopravným nehodám,“ uviedol Hájek.
Pripomenul tiež, že pri vzniku kolón na diaľnici je potrebné vytvoriť záchranársku uličku v podobe priestoru medzi jazdnými pruhmi. „Záchranárska ulička sa vytvára už pri spomaľovaní premávky, nie až po úplnom zastavení,“ zdôraznil hovorca.
