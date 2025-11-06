Zrážka auta s motocyklom: Motocyklista a spolujazdkyňa skončili v nemocnici
Dnes popoludní došlo na frekventovanej križovatke ulíc Svätoplukova a Koceľova v bratislavskom Ružinove k vážnej dopravnej nehode.
Podľa informácií dopravnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave sa na mieste zrazil motocykel s osobným automobilom.
Motocyklista utrpel pri nehode zranenia dolnej končatiny a záchranári ho okamžite transportovali do nemocnice. Zdravotnícku pomoc potrebovala aj jeho spolujazdkyňa, ktorú takisto previezli do zdravotníckeho zariadenia. Rozsah jej zranení polícia zatiaľ nešpecifikovala.
Policajti na mieste vykonali dychové skúšky na prítomnosť alkoholu u oboch vodičov, pričom výsledky boli negatívne. Presné okolnosti a príčiny nehody sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.
Nehoda spôsobila výrazné dopravné komplikácie v tejto časti Ružinova. Premávka je v postihnutom úseku obmedzená do jedného jazdného pruhu. Dopravná polícia vyzýva vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom jazdili obzvlášť opatrne a dodržiavali pokyny zasahujúcich policajtov. Odporúča sa využitie alternatívnych trás.
Vyšetrovanie dopravnej nehody pokračuje a polícia zatiaľ nezverejnila ďalšie podrobnosti o možných vinníkoch či presnom priebehu zrážky.
