EÚ sa chystá sprísniť vízové pravidlá pre ruských občanov
- DNES - 7:12
- Brusel
Európska únia sa pripravuje na ďalšie sprísnenie vízových pravidiel pre ruských občanov.
Vo väčšine prípadov to fakticky ukončí vydávanie viacnásobných povolení na vstup do schengenského priestoru, uviedli pre portál Politico traja európski predstavitelia.
Očakáva sa, že prísnejšie pravidlá budú formálne prijaté a zavedené tento týždeň ako súčasť balíka opatrení zameraných na zníženie počtu Rusov vstupujúcich na územie eurobloku.
Ide o najnovší krok EÚ v snahe potrestať Moskvu za jej pokračujúcu vojnu na Ukrajine. Rusi tak budú vo všeobecnosti dostávať iba jednorazové víza, s niekoľkými výnimkami z humanitárnych dôvodov alebo pre osoby, ktoré majú aj občianstvo EÚ.
Brusel sťažil a zdražil Rusom získavanie víz, keď koncom roka 2022 pozastavil platnosť dohody o zjednodušení vízového režimu. Pobaltské štáty zašli ešte ďalej a Rusom úplne zakázali alebo prísne obmedzili vstup na svoje územie.
Vydávanie víz je národná kompetencia, čo znamená, že hoci Európska komisia môže proces sťažiť, nemôže uložiť úplný a rozsiahly zákaz vstupu pre ruských občanov.
Podľa údajov Európskej komisie dostalo v roku 2024 schengenské víza viac ako pol milióna Rusov, v roku 2019 ich bolo vydaných viac ako štyri milióny. Turistické víza ruským štátnym príslušníkom podľa Politica naďalej vo veľkom udeľujú Maďarsko, Francúzsko, Španielsko a Taliansko.
Samostatne a ako súčasť svojho 19. balíka sankcií plánuje EÚ obmedziť aj pohyb ruských diplomatov a vyžadovať od nich, aby vopred informovali štáty, ak cestujú cez schengenský priestor. Dôvodom je čeliť „čoraz nepriateľskejším spravodajským aktivitám“ Kremľa.
