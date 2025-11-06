Srbsko: V Belehrade sa zišlo viac než 10.000 priaznivcov prezidenta Vučiča
- DNES - 6:30
- Belehrad
Viac než 10.000 priaznivcov srbského prezidenta Aleksandara Vučiča sa v stredu zišlo v Belehrade na zhromaždení na podporu jeho politík po roku protivládnych protestov. Podľa svedkov britskej agentúry Reuters išlo o najväčší provládny míting v tomto roku, píše TASR.
Podporovatelia, z ktorých mnohí pricestovali do srbského hlavného mesta autobusmi organizovanými Vučičovou stranou, sa zhromaždili pred budovou parlamentu. Mávali srbskými vlajkami, skandovali „Vučič, Srb“ a „Srbsko“, zatiaľ čo z reproduktorov zneli vlastenecké piesne, priblížila atmosféru agentúra.
„Vy ste tí, ktorí bránia mier, stabilitu a ústavný poriadok,“ prihovorila sa davu predsedníčka parlamentu a prezidentova blízka spolupracovníčka Ana Brnabičová.
Podľa svedkov Reuters išlo o najväčšie provládne zhromaždenie v tomto roku. Ich počet však zostal nižší než na sobotnej veľkej protikorupčnej demonštrácii, kde prišlo desaťtisíce študentov a aktivistov.
Protivládne protesty vypukli pred rokom po zrútení prístrešku na železničnej stanici v meste Nový Sad, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Tragédia vyvolala vlnu verejného hnevu pre údajné korupčné praktiky a chýbajúcu zodpovednosť úradov, keďže ani po roku nebol nikto obžalovaný.
Študenti, ľudskoprávne organizácie, akademici a predstavitelia opozície, ktorí požadujú predčasné voľby, obviňujú Vučiča a jeho spojencov z korupcie, potláčania slobody médií, väzieb na organizovaný zločin a násilia voči politickým oponentom. Srbský prezident všetky obvinenia odmieta.
