Bývalý český prezident Zeman podstúpil operáciu, je v stabilizovanom stave
- DNES - 5:45
- Praha
Bývalý český prezident Miloš Zeman v stredu v pražskej Fakultnej nemocnici v Motole podstúpil zákrok týkajúci sa tráviaceho traktu.
Na sociálnej sieti X o tom informoval riaditeľ nakladateľstva Olympia a Zemanov blízky spolupracovník Luboš Procházka, ktorý sa odvolal na exprezidentovu manželku Ivanu. TASR o tom píše na základe správ portálov Novinky.cz a CNN Prima News.
„Miloš je po zákroku, ktorý sa týkal tráviaceho traktu. Dôležité je, že všetko prebehlo bez komplikácií. Teraz je v stabilizovanom stave, cíti sa dobre. V starostlivosti lekárov zostane aj v nasledujúcich dňoch,“ uviedla podľa Procházku Ivana Zemanová. Bývalého českého prezidenta hospitalizovali v nemocnici ešte v pondelok.
Zeman bol prednedávnom hospitalizovaný pre akútnu operáciu abscesu, ktorý sa mu vytvoril na chrbte. Z dôvodu následnej rekonvalescencie sa nezúčastnil ani na odovzdávaní štátnych vyznamenaní 28. októbra na Pražskom hrade.
Počas svojich desiatich rokoch vo funkcii prezidenta skončil v nemocnici niekoľkokrát. Vo veľmi vážnom stave bol po parlamentných voľbách pred štyrmi rokmi, keď v pražskej nemocnici strávil 48 dní. Vlani absolvoval operáciu kvôli nedokrvenej nohe spôsobenú krvnou zrazeninou a v nemocnici strávil 20 dní.
