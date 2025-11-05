Predsedom Poslaneckej snemovne sa stal šéf SPD Tomio Okamura
- DNES - 21:54
- Praha
Novým predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR sa v stredu stal šéf hnutia SPD Tomio Okamura.
Za jeho zvolenie v tajnej voľbe hlasovalo 107 poslancov. Okrem neho sa o post uchádzal aj Jan Bartošek, ktorého navrhla strana KDU-ČSL smerujúca do opozície. Ten dostal 81 hlasov. O výsledkoch voľby informoval predseda volebnej komisie Martin Kolovratník, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Rozprava o voľbe šéfa snemovne trvala takmer sedem hodín. Poslanci končiacej koalície sa k nominácii Okamuru vyjadrovali kriticky, pripomínali jeho výroky z minulých volebných období či mnohohodinové obštrukcie alebo nevhodné vyjadrenia o kolegoch. Viacerí z nich vrátane premiéra Petra Fialu považujú šéfa SPD na čele dolnej komory parlamentu za národnú aj medzinárodnú hanbu a jeho výroky za významné bezpečnostné riziko.
Okamura pred voľbou v krátkom prejave poslancom povedal, že ak mu dajú dôveru, chce byť nestranným predsedom všetkých bez ohľadu na to, kto z nich mu dá svoj hlas.
Po zvolení vyhlásil, že sa chce aktívne podieľať na zlepšení politickej diskusie a kultúry v PSP ČR. „Zvolenie beriem so všetkou pokorou. Veľmi si vážim podporu,“ povedal. Okrem iného tiež priblížil, že jeho prioritou bude práca v snemovni. Očakáva preto, že obmedzí zahraničné cesty, ktoré bude ako tretí najvyšší ústavný činiteľ koordinovať s budúcim šéfom diplomacie ČR.
Proti šéfovi SPD vo voľbe stál Bartošek, ktorého nominoval klub KDU-ČSL. Podľa KDU-ČSL Okamura nespĺňa požiadavky na vedenie snemovne a predstavuje hrozbu pre dobrú povesť Česka. Podotkla pritom, že ide o tretieho najvyššieho ústavného činiteľa, ktorý má dôležitú diplomatickú rolu. Pre český Deník N uviedol, že jeho prvá zahraničná cesta povedie na Slovensko.
Nový predseda PSP sa po zvolení ujal vedenia schôdze, ktorá pokračovala voľbou podpredsedov dolnej komory. Tými sa po prvom kole hlasovania stali Jiří Barták (Motoristi) a Patrik Nacher (ANO). Kandidáti Jan Skopeček (ODS) a Olga Richterová (Piráti) nezískali dostatok hlasov, druhé kolo sa uskutoční budúci týždeň na ďalšom zasadnutí.
