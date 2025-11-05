  • Články
Zatkli muža, ktorý obchytkával prezidentku Sheinbaumovú

  • DNES - 21:49
  • Mexiko
Zatkli muža, ktorý obchytkával prezidentku Sheinbaumovú

V hlavnom meste Mexika zatkli muža, ktorý v utorok obchytkával prezidentku Claudiu Sheinbaumovú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Na videách na sociálnych sieťach si Sheinbaumová v blízkosti prezidentského paláca podáva ruky so svojimi podporovateľmi. Zatknutý muž sa k nej priblížil, jednou rukou ju chytil za rameno a druhou sa začal dotýkať jej bokov a hrude. Zároveň sa pokúsil pobozkať ju na krk. Člen prezidentskej ochranky muža zadržal.

Napriek jeho správaniu sa Sheinbaumová s mužom odfotila a následne ho poklepala po chrbte. Bezpečnostné zložky neskôr uviedli, že muža zatkli. Zrejme bol pod vplyvom drog alebo alkoholu.

Odsudzujeme čin, ktorý dnes zažila naša prezidentka,“ uviedla v reakcii ministerka pre ženy Citlali Hernándezová na sociálnej sieti X a odsúdila mačistické názory, ktoré normalizujú nevítané narušenia osobného priestoru žien. Samotný rezort vznikol z iniciatívy Sheinbaumovej.

Podľa dát Organizácie Spojených národov až 70 percent Mexičaniek starších ako 15 rokov zažilo aspoň jedenkrát sexuálne obťažovanie.

Zdroj: Info.sk, TASR
