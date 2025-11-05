Čokoláda má pozoruhodný účinok na mozog hodinu po konzumácii
Nová štúdia ukázala, ako vplýva horká čokoláda na myslenie.
Malá maškrta v podobe horkej čokolády alebo bobuľového ovocia by mohla byť viac než len potešením. Nový výskum z Japonska naznačuje, že konzumácia potravín bohatých na flavanoly môže výrazne zlepšiť pamäť na nasledujúcu hodinu. Kľúčom je presné načasovanie, ktoré zosynchronizuje stresové hormóny s prirodzeným oknom mozgu na ukladanie nových informácií.
Vedci z Technologického inštitútu Shibaura zistili, že horké, trpké zlúčeniny v kakau spúšťajú presne načasované uvoľnenie noradrenalínu v hipokampe – oblasti mozgu, ktorá premieňa krátkodobé spomienky na dlhodobé. V štúdii publikovanej v časopise Current Research in Food Science myši, ktorým boli flavanoly podané hodinu pred pamäťovým testom, preukázali o 30 % lepšiu schopnosť rozpoznať nové predmety v porovnaní s tými, ktoré dostali len čistú vodu.
Tieto zistenia ponúkajú možné vysvetlenie, prečo predchádzajúce veľké štúdie zaznamenali zlepšenie pamäti u starších dospelých, ktorí tieto zlúčeniny konzumovali pravidelne. Zdá sa, že flavanoly nechránia mozgové bunky priamo, ale skôr využívajú systém stresovej reakcie tela v tom správnom okamihu.
Ako to funguje v mozgu
Zlepšenie pamäti pramení zo spôsobu, akým flavanoly aktivujú malú oblasť v mozgovom kmeni (locus coeruleus), ktorá funguje ako mozgový alarmový systém. Keď sa spustí, uvoľní do mozgu noradrenalín, čím sa zaostrí pozornosť a mozog uprednostní dôležité informácie na uloženie.
Testy na myšiach ukázali, že hladina noradrenalínu po konzumácii flavanolov rýchlo stúpla a zostala zvýšená približne hodinu. Tento nárast sa zhodoval s obdobím, ktoré neurovedci nazývajú skorá konsolidácia pamäti, kedy si hipokampus „prehráva“ nedávne zážitky a prenáša ich do dlhodobého úložiska.
Kľúčový je pocit, nie vstrebanie
Vedcov dlho miatla skutočnosť, že flavanoly sa do krvného obehu takmer nevstrebávajú. Nový výskum naznačuje, že kľúčom nie je chemické zloženie, ale samotný zmyslový vnem.
Autori štúdie predpokladajú, že trpký, sťahujúci pocit v ústach, ktorý tieto zlúčeniny vyvolávajú, aktivuje senzorické nervy v tráviacom trakte. Tie následne posielajú signály do mozgového kmeňa a spúšťajú spomínanú stresovú reakciu. Tento proces je oveľa rýchlejší ako vstrebávanie živín – signály sa do mozgu dostanú v priebehu sekúnd. Mozog v podstate interpretuje tento trpko-horký vnem ako signál, že sa deje niečo dôležité, čo si treba zapamätať.
Ako využiť silu flavanolov
Hoci sú výsledky sľubné, je dôležité poznamenať, že štúdia bola vykonaná na myšiach, ktoré dostávali relatívne vysoké dávky flavanolov. Zatiaľ nie je jasné, či rovnaký efekt vyvolajú aj nižšie dávky u ľudí.
Napriek tomu „hodinové okno“ ponúka potenciálnu stratégiu pre študentov alebo pracovne vyťažených ľudí. Konzumácia potravín bohatých na flavanoly, ako je horká čokoláda, bobuľové ovocie, hrozno či zelený čaj, krátko pred učením alebo dôležitou schôdzkou by mohla teoreticky zlepšiť uchovanie informácií.
