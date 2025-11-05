  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 5.11.2025Meniny má Imrich
Bratislava

Poľsko chce dovážať LNG z USA a zásobovať ním Slovensko a Ukrajinu

  • DNES - 21:28
  • Varšava/Washington/Bratislava
Poľsko chce dovážať LNG z USA a zásobovať ním Slovensko a Ukrajinu

Poľsko rokuje o dohode o dovoze skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov, aby ním mohlo následne zásobovať SR a Ukrajinu. Pre agentúru Reuters to uviedli dva zdroje oboznámené s vyjednávaniami, píše TASR.

Podľa jedného zo zdrojov predstavitelia zverejnia spoločné vyhlásenie o zvýšení dovozu po stretnutí na transatlantickej energetickej konferencii v Aténach koncom tohto týždňa. „Potom by nasledovali rokovania o podmienkach dodávok na Slovensko,“ uviedol jeden zo zdrojov.

Potenciálne objemy prepravované na juh cez Poľsko by mohli predstavovať 4 až 5 miliárd kubických metrov plynu ročne, čo je približne ročná spotreba plynu na Slovensku,“ uviedli zdroje.

Nevyužili sme naplno historickú príležitosť, aby sme Európu oslobodili od ruskej energie a (donútili) ich prejsť na tú americkú, ale teraz táto (prezidentská) administratíva ide naplno a dochádza k skutočnému posunu. Mohli by sme byť svedkami seizmickej zmeny v spôsobe, akým Európa získava energiu,“ uviedol anonymný predstaviteľ USA. Poľský rezort energetiky na otázky agentúry Reuters odmietol odpovedať.

Európska únia minulý mesiac predložila nové plány na ukončenie nákupu ruskej ropy a plynu spoločne s ďalším balíkom sankcií, ktorého súčasťou je aj zákaz dovozu ruského LNG do roku 2027. Slovensko a Maďarsko energetické suroviny z Ruska stále nakupujú, čím si vyslúžili kritiku aj od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Spojené štáty dodávajú v súčasnosti do Európy približne 55 percent LNG, v roku 2021 to bolo 27 percent. Podľa výpočtov agentúry Reuters by úplné nahradenie ruského LNG tým americkým zvýšilo podiel USA na trhu na viac ako 80 percent.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia upozorňuje na kolóny v centre Bratislavy a odporúča využiť iné trasy

Polícia upozorňuje na kolóny v centre Bratislavy a odporúča využiť iné trasy

DNES - 19:09Domáce

Bratislavská krajská polícia upozorňuje na sociálnej sieti na súvislé stojaté kolóny.

PS navrhuje zmeny pri procese výberu a menovania šéfa SIS

PS navrhuje zmeny pri procese výberu a menovania šéfa SIS

DNES - 18:22Domáce

Opozičné hnutie PS navrhuje zmeny tykajúce sa Slovenskej informačnej služby.

Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová

Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová

DNES - 17:14Domáce

Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová, ktorá svoj život strávila vo zvolenskom divadle.

Vosveteit.sk
„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
Týchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymažTýchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymaž
Zabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistentaZabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistenta
Žiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej dieryŽiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej diery
Máš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať domaMáš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať doma
Netflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bombyNetflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojnyRusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutíTieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnutéGranát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP