  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 5.11.2025Meniny má Imrich
Bratislava

PS: Pre zákon o dlhovej brzde musí vláda znovu požiadať o dôveru

  • DNES - 20:56
  • Bratislava
PS: Pre zákon o dlhovej brzde musí vláda znovu požiadať o dôveru

Vláda má mesiac a pol na to, aby ukázala, či sme ešte demokratickou krajinou, upozornilo opozičné Progresívne Slovensko (PS).

Pre zákon o dlhovej brzde musí vláda Roberta Fica (Smer-SD) znovu požiadať o dôveru. Krajina, v ktorej vláda úmyselne porušuje ústavu, sa už demokratickou nazývať nemôže. Vyhlásil to člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet Štefan Kišš (PS).

Lehota začne plynúť 22. novembra, potom majú 30 dní. Chápem, že sú z toho nervózni, lebo nevedia, či majú dôveru, ale ústava im nedáva na výber,“ zdôraznil Kišš s tým, že pre zákon o hazarde je koaličná väčšina znovu v ohrození.

Pri znížení trestov za korupciu sa nehádajú, to im všetkým vyhovuje. Spory neprichádzajú ani pri pomoci ľuďom, tí ich nezaujímajú. Minulý rok sme tu však mali koaličnú krízu pre fleky, teraz ide o peniaze. To jediné ich zaujíma,“ dodal poslanec NR SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pozor na falošných bankárov: Podvodníci majú novú taktiku

Pozor na falošných bankárov: Podvodníci majú novú taktiku

DNES - 19:54Ekonomické

Podvodníci zneužívajú mená skutočných zamestnancov.

Migaľ informoval premiéra o súčasnom stave portálu Slovensko.sk

Migaľ informoval premiéra o súčasnom stave portálu Slovensko.sk

DNES - 15:23Ekonomické

Premiér Robert Fico bol informovaný o súčasnom stave portálu Slovensko.sk aj o tom, ako sa bude pri tendri na obstaranie jeho novej verzie postupovať.

Vláda by mala podľa ministrov za Hlas-SD požiadať o dôveru v parlamente

Vláda by mala podľa ministrov za Hlas-SD požiadať o dôveru v parlamente

DNES - 13:56Ekonomické

Vláda by mala požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente v čo najskoršom dátume po termíne 22. novembra 2025, keď sa začne uplatňovať sankcia vyplývajúca z ústavného zákona o dlhovej brzde.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spustil projekt výstavby domov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spustil projekt výstavby domov

DNES - 13:55Ekonomické

Slávnostným odovzdaním projektovej dokumentácie k výstavbe prvého modulového domu vo Veľkom Šariši v stredu Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spustil projekt Z chatrče do domu.

Vosveteit.sk
„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
Týchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymažTýchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymaž
Zabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistentaZabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistenta
Žiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej dieryŽiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej diery
Máš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať domaMáš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať doma
Netflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bombyNetflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojnyRusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutíTieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnutéGranát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP