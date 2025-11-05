  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 6.11.2025Meniny má Renáta
Bratislava

Dokážu psy pozorovať duchov? Vnímajú možno viac, ako si uvedomujeme

  • DNES - 8:18
  • Svet
Dokážu psy pozorovať duchov? Vnímajú možno viac, ako si uvedomujeme

Vedci majú pre záhadné správanie psov vysvetlenie.

Šteká váš pes do prázdna alebo uprene hľadí na miesto, kde zdanlivo nič nie je? Mnohí majitelia si takéto správanie vysvetľujú tým, že ich štvornohý priateľ vidí duchov. Odborníci však ponúkajú racionálnejšie vysvetlenie, ktoré spočíva v mimoriadnych zmysloch psov.

Už starovekí Aztékovia v Mexiku verili, že psy dokážu vidieť duchov a sprevádzať duše svojich pánov podsvetím. Čo si však o tom myslia súčasní odborníci?

Pohľad z hľadiska parapsychológie

Niektorí parapsychológovia, ktorí sa zaoberajú štúdiom paranormálnych javov, veria, že vysvetlenie spočíva v mimozmyslovom vnímaní psov. To zahŕňa schopnosti ako telepatia (čítanie myšlienok) alebo jasnozrivosť (vnímanie vzdialených udalostí).

„Duchovia nie sú fyzikálne javy, ktoré by sa dali zachytiť zmyslami. Na ich vnímanie by teda bola potrebná nejaká forma nezmyslového vnímania,“ uviedol parapsychológ Loyd Auerbach pre portál Popular Science.

Podľa neho sú psy a mačky, podobne ako ľudia, psychicky vnímavé. Vedecké dôkazy pre existenciu mimozmyslového vnímania sú však minimálne a väčšina štúdií nepriniesla presvedčivé dôkazy.

Vedecké vysvetlenie: Všetko je v zmysloch

Na druhej strane, psychológovia a odborníci na správanie zvierat ponúkajú oveľa prozaickejšie vysvetlenie. Podľa nich psy často reagujú na úplne prirodzené podnety, ktoré ľudia jednoducho nedokážu vnímať.

Psychológ Christopher French uviedol: „Zdá sa mi oveľa pravdepodobnejšie, že psy niekedy reagujú na prirodzené podnety, ktoré ľudia nedokážu odhaliť, vzhľadom na ich vynikajúci čuch a sluch.“

Ak sa v stenách alebo za nimi nachádza nejaký hmyz alebo malé zviera, psy a mačky to môžu počuť. Podobne môže pes otáčať hlavu za pachom, ktorý naše nosy vôbec nezaregistrujú.

Iný pohľad na svet

Zrak psov je na jednej strane vo všeobecnosti horší ako náš. Vidia menej ostro na diaľku a sú farboslepí na červenú a zelenú farbu. Na druhej strane sú však oveľa lepší v zachytávaní rýchlo sa pohybujúcich objektov a jemných zmien svetla. „Obrazovka televízora, ktorá sa nám zdá plynulá, môže pre psa blikať,“ vysvetľuje profesorka psychológie Ellen Furlong.

Keď sa teda zdá, že pes reaguje na niečo neviditeľné, v skutočnosti môže vnímať drobné pohyby alebo zmeny svetla, ktoré naše oči nedokážu odhaliť.

Hoci je lákavé myslieť si, že psy dokážu vnímať prítomnosť tých, ktorých sme stratili, veda naznačuje, že vysvetlenie ich občas záhadného správania spočíva v ich pozoruhodnej schopnosti odhaliť pachy, zvuky a pohyby, ktoré unikajú našej pozornosti.

Zdroj: Info.sk, TM, popsci.com, ebsco.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
3 signály, ktoré svedčia o plánovanom prepúšťaní vo firme

3 signály, ktoré svedčia o plánovanom prepúšťaní vo firme

VČERA - 7:31Zaujímavosti

Máte pocit, že vás šéf čoskoro prepustí? Všímajte si tieto tri varovné signály.

Najčastejšia chyba pri príprave zemiakovej kaše: Toto s vodou nerobte!

Najčastejšia chyba pri príprave zemiakovej kaše: Toto s vodou nerobte!

18:09 04.11.2025Zaujímavosti

Ako dosiahnuť naozaj jemnú a lahodnú zemiakovú kašu? Vyhnite sa tejto chybe s vodou na varenie.

Čo všetko prezrádzate umelej inteligencii? OpenAI priniesla hrozivú štatistiku

Čo všetko prezrádzate umelej inteligencii? OpenAI priniesla hrozivú štatistiku

19:04 01.11.2025Zaujímavosti

Spoločnosť OpenAI, ktorá má pod taktovkou najznámejšieho chatbota ChatGPT, zverejnila štatistiku o duševnom zdraví jej používateľov.

Poznáte skrytý význam tohto emoji?

Poznáte skrytý význam tohto emoji?

18:02 01.11.2025Zaujímavosti

Nejde len o obyčajnú výbušninu. Emoji dynamitu v posledných mesiacoch nadobudlo nový význam.

Vosveteit.sk
Vedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energieVedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energie
Polícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eurPolícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eur
„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
Týchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymažTýchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymaž
Zabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistentaZabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistenta
Žiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej dieryŽiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej diery
Máš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať domaMáš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať doma
Netflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bombyNetflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojnyRusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP