Dokážu psy pozorovať duchov? Vnímajú možno viac, ako si uvedomujeme
- DNES - 8:18
- Svet
Vedci majú pre záhadné správanie psov vysvetlenie.
Šteká váš pes do prázdna alebo uprene hľadí na miesto, kde zdanlivo nič nie je? Mnohí majitelia si takéto správanie vysvetľujú tým, že ich štvornohý priateľ vidí duchov. Odborníci však ponúkajú racionálnejšie vysvetlenie, ktoré spočíva v mimoriadnych zmysloch psov.
Už starovekí Aztékovia v Mexiku verili, že psy dokážu vidieť duchov a sprevádzať duše svojich pánov podsvetím. Čo si však o tom myslia súčasní odborníci?
Pohľad z hľadiska parapsychológie
Niektorí parapsychológovia, ktorí sa zaoberajú štúdiom paranormálnych javov, veria, že vysvetlenie spočíva v mimozmyslovom vnímaní psov. To zahŕňa schopnosti ako telepatia (čítanie myšlienok) alebo jasnozrivosť (vnímanie vzdialených udalostí).
„Duchovia nie sú fyzikálne javy, ktoré by sa dali zachytiť zmyslami. Na ich vnímanie by teda bola potrebná nejaká forma nezmyslového vnímania,“ uviedol parapsychológ Loyd Auerbach pre portál Popular Science.
Podľa neho sú psy a mačky, podobne ako ľudia, psychicky vnímavé. Vedecké dôkazy pre existenciu mimozmyslového vnímania sú však minimálne a väčšina štúdií nepriniesla presvedčivé dôkazy.
Vedecké vysvetlenie: Všetko je v zmysloch
Na druhej strane, psychológovia a odborníci na správanie zvierat ponúkajú oveľa prozaickejšie vysvetlenie. Podľa nich psy často reagujú na úplne prirodzené podnety, ktoré ľudia jednoducho nedokážu vnímať.
Psychológ Christopher French uviedol: „Zdá sa mi oveľa pravdepodobnejšie, že psy niekedy reagujú na prirodzené podnety, ktoré ľudia nedokážu odhaliť, vzhľadom na ich vynikajúci čuch a sluch.“
Ak sa v stenách alebo za nimi nachádza nejaký hmyz alebo malé zviera, psy a mačky to môžu počuť. Podobne môže pes otáčať hlavu za pachom, ktorý naše nosy vôbec nezaregistrujú.
Iný pohľad na svet
Zrak psov je na jednej strane vo všeobecnosti horší ako náš. Vidia menej ostro na diaľku a sú farboslepí na červenú a zelenú farbu. Na druhej strane sú však oveľa lepší v zachytávaní rýchlo sa pohybujúcich objektov a jemných zmien svetla. „Obrazovka televízora, ktorá sa nám zdá plynulá, môže pre psa blikať,“ vysvetľuje profesorka psychológie Ellen Furlong.
Keď sa teda zdá, že pes reaguje na niečo neviditeľné, v skutočnosti môže vnímať drobné pohyby alebo zmeny svetla, ktoré naše oči nedokážu odhaliť.
Hoci je lákavé myslieť si, že psy dokážu vnímať prítomnosť tých, ktorých sme stratili, veda naznačuje, že vysvetlenie ich občas záhadného správania spočíva v ich pozoruhodnej schopnosti odhaliť pachy, zvuky a pohyby, ktoré unikajú našej pozornosti.
