  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 5.11.2025Meniny má Imrich
Bratislava

SHMÚ: Na väčšine územia Slovenska sa môže v noci vyskytnúť hmla

  • DNES - 20:23
  • Bratislava
SHMÚ: Na väčšine územia Slovenska sa môže v noci vyskytnúť hmla

Výstraha predbežne platí od 23.00 h.

Na väčšine územia Slovenska sa môže v noci vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od 23.00 h do štvrtka (6. 11.) 10.00 h.

Výstraha pred hmlou platí pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského a Trnavského a taktiež okresov Myjava, Šaľa a Komárno.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia upozorňuje na kolóny v centre Bratislavy a odporúča využiť iné trasy

Polícia upozorňuje na kolóny v centre Bratislavy a odporúča využiť iné trasy

DNES - 19:09Domáce

Bratislavská krajská polícia upozorňuje na sociálnej sieti na súvislé stojaté kolóny.

PS navrhuje zmeny pri procese výberu a menovania šéfa SIS

PS navrhuje zmeny pri procese výberu a menovania šéfa SIS

DNES - 18:22Domáce

Opozičné hnutie PS navrhuje zmeny tykajúce sa Slovenskej informačnej služby.

Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová

Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová

DNES - 17:14Domáce

Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová, ktorá svoj život strávila vo zvolenskom divadle.

VÚSCH odmieta, že kardiochirurg uprednostnil brífing ministra pred pacientkou

VÚSCH odmieta, že kardiochirurg uprednostnil brífing ministra pred pacientkou

DNES - 17:10Domáce

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb deklaruje, že Kolesár sa zúčastnil na brífingu až po ukončení operačného výkonu.

Vosveteit.sk
„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
Týchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymažTýchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymaž
Zabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistentaZabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistenta
Žiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej dieryŽiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej diery
Máš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať domaMáš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať doma
Netflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bombyNetflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojnyRusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutíTieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnutéGranát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP