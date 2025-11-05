SHMÚ: Na väčšine územia Slovenska sa môže v noci vyskytnúť hmla
Výstraha predbežne platí od 23.00 h.
Na väčšine územia Slovenska sa môže v noci vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od 23.00 h do štvrtka (6. 11.) 10.00 h.
Výstraha pred hmlou platí pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského a Trnavského a taktiež okresov Myjava, Šaľa a Komárno.
Polícia upozorňuje na kolóny v centre Bratislavy a odporúča využiť iné trasy
Bratislavská krajská polícia upozorňuje na sociálnej sieti na súvislé stojaté kolóny.
PS navrhuje zmeny pri procese výberu a menovania šéfa SIS
Opozičné hnutie PS navrhuje zmeny tykajúce sa Slovenskej informačnej služby.
Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová
Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová, ktorá svoj život strávila vo zvolenskom divadle.
VÚSCH odmieta, že kardiochirurg uprednostnil brífing ministra pred pacientkou
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb deklaruje, že Kolesár sa zúčastnil na brífingu až po ukončení operačného výkonu.