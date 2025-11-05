Polícia upozorňuje na kolóny v centre Bratislavy a odporúča využiť iné trasy
Bratislavská krajská polícia upozorňuje na sociálnej sieti na súvislé stojaté kolóny.
Tvoria sa v hlavnom meste tvoria v lokalitách okolo nákupných centier na Mlynských Nivách a Landererovej ulici, v ich blízkom okolí a na uliciach ako 29. augusta a Dostojevského rad. Odporúča využiť alternatívne trasy.
„Upozorňujeme vodičov, ktorých cieľom jazdy sú nákupné centrá na Mlynských Nivách a na Landererovej ulici, prípadne ich blízke okolie a ulice ako 29. augusta a Dostojevského rad, aby sa im, ak je to možné, vyhli a využili alternatívne trasy na dojazd do cieľa, keďže sa v daných lokalitách a uliciach tvoria súvislé stojaté kolóny,“ apeluje polícia.
PS navrhuje zmeny pri procese výberu a menovania šéfa SIS
Opozičné hnutie PS navrhuje zmeny tykajúce sa Slovenskej informačnej služby.
Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová
Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová, ktorá svoj život strávila vo zvolenskom divadle.
VÚSCH odmieta, že kardiochirurg uprednostnil brífing ministra pred pacientkou
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb deklaruje, že Kolesár sa zúčastnil na brífingu až po ukončení operačného výkonu.
Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu prezidentovi
Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu 10.000 eur prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu v súvislosti so správnym deliktom týkajúcim sa financovania jeho kampane.