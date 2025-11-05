  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 5.11.2025Meniny má Imrich
Bratislava

Pozor na falošných bankárov: Podvodníci majú novú taktiku

  • DNES - 19:54
  • Bratislava
Pozor na falošných bankárov: Podvodníci majú novú taktiku

Podvodníci zneužívajú mená skutočných zamestnancov.

Slovenská sporiteľňa varuje pred novou vlnou sofistikovaných telefonických podvodov. Útočníci, ktorí sa vydávajú za bankárov, zmenili taktiku a na oklamanie ľudí najnovšie zneužívajú mená skutočných zamestnancov banky. Cieľom je pripraviť dôverčivých ľudí o tisíce eur.

Kedysi rozšírený podvod s falošným bankárom sa tak vrátil v nebezpečnejšej podobe. „Vyzeralo to tak, že podvodníci už vzdali tento typ podvodu. Ale vrátili sa k nemu a snažia sa z ľudí vylákať ich úspory. Rádovo ide o tisícky eur, o ktoré takýmto spôsobom pripravia dôverčivých ľudí. Zatiaľ najvyššia suma bola 9000 eur,“ upozorňuje Ján Adamovský, šéf bezpečnosti Slovenskej sporiteľne.

Ako funguje nová taktika

Podvodníci kontaktujú svoje obete z neznámych telefónnych čísel a predstavia sa ako pracovníci banky. Novinkou je, že začali zneužívať mená reálne existujúcich zamestnancov, čo môže zvýšiť ich dôveryhodnosť. „Zachytili sme zneužitie mena dvoch našich kolegov,“ potvrdzuje Adamovský.

Aby vytvorili pocit naliehavosti a ohrozenia, vo svojich falošných funkciách často používajú slovo „bezpečnosť“. Predstavujú sa napríklad ako „bezpečnostní technici“ alebo pracovníci „klientskej bezpečnosti“.

Následne obeť presviedčajú, že jej identita bola zneužitá na vydanie kreditnej karty alebo že jej účet je v ohrození. Pod touto zámienkou sa ju snažia donútiť k jednému z troch krokov:

  1. Prevod peňazí na takzvaný „bezpečný“ alebo „zrkadlový“ účet, ktorý je v skutočnosti účtom podvodníka.
  2. Výber hotovosti z bankomatu a jej osobné odovzdanie podvodníkovi.
  3. Prihlásenie sa na falošnú stránku internetového bankovníctva (napríklad falošného Georgea), kde má obeť podpísať podvodné zmluvy.

Ak človek na druhej strane linky váha, podvodníci sa neštítia použiť vyhrážky, napríklad že jeho prípad nahlásia na políciu.

Slovenská sporiteľňa opakovane zdôrazňuje, že jej skutoční zamestnanci nikdy nežiadajú od klientov, aby vykonávali prevody na iné účty, vyberali hotovosť, alebo aby im poskytovali citlivé údaje, ako sú heslá, PIN kódy či prihlasovacie údaje do internet bankingu.

Zdroj: Info.sk, slsp.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Migaľ informoval premiéra o súčasnom stave portálu Slovensko.sk

Migaľ informoval premiéra o súčasnom stave portálu Slovensko.sk

DNES - 15:23Ekonomické

Premiér Robert Fico bol informovaný o súčasnom stave portálu Slovensko.sk aj o tom, ako sa bude pri tendri na obstaranie jeho novej verzie postupovať.

Vláda by mala podľa ministrov za Hlas-SD požiadať o dôveru v parlamente

Vláda by mala podľa ministrov za Hlas-SD požiadať o dôveru v parlamente

DNES - 13:56Ekonomické

Vláda by mala požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente v čo najskoršom dátume po termíne 22. novembra 2025, keď sa začne uplatňovať sankcia vyplývajúca z ústavného zákona o dlhovej brzde.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spustil projekt výstavby domov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spustil projekt výstavby domov

DNES - 13:55Ekonomické

Slávnostným odovzdaním projektovej dokumentácie k výstavbe prvého modulového domu vo Veľkom Šariši v stredu Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spustil projekt Z chatrče do domu.

Slovensko využije z EÚ na modernizáciu železničnej dopravy 135 miliónov eur

Slovensko využije z EÚ na modernizáciu železničnej dopravy 135 miliónov eur

DNES - 12:44Ekonomické

Slovensko získalo z Európskej únie (EÚ) viac ako 135 miliónov eur na modernizáciu železničných tratí a zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy.

Vosveteit.sk
„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo„Zdravšia forma fajčenia“ možno vôbec nie je zdravšia. Vedci odhalili doposiaľ nepoznaný vplyv vapovania na ľudské telo
Týchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymažTýchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymaž
Zabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistentaZabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistenta
Žiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej dieryŽiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej diery
Máš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať domaMáš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať doma
Netflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bombyNetflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojnyRusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutíTieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnutéGranát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP