Pozor na falošných bankárov: Podvodníci majú novú taktiku
- DNES - 19:54
- Bratislava
Podvodníci zneužívajú mená skutočných zamestnancov.
Slovenská sporiteľňa varuje pred novou vlnou sofistikovaných telefonických podvodov. Útočníci, ktorí sa vydávajú za bankárov, zmenili taktiku a na oklamanie ľudí najnovšie zneužívajú mená skutočných zamestnancov banky. Cieľom je pripraviť dôverčivých ľudí o tisíce eur.
Kedysi rozšírený podvod s falošným bankárom sa tak vrátil v nebezpečnejšej podobe. „Vyzeralo to tak, že podvodníci už vzdali tento typ podvodu. Ale vrátili sa k nemu a snažia sa z ľudí vylákať ich úspory. Rádovo ide o tisícky eur, o ktoré takýmto spôsobom pripravia dôverčivých ľudí. Zatiaľ najvyššia suma bola 9000 eur,“ upozorňuje Ján Adamovský, šéf bezpečnosti Slovenskej sporiteľne.
Ako funguje nová taktika
Podvodníci kontaktujú svoje obete z neznámych telefónnych čísel a predstavia sa ako pracovníci banky. Novinkou je, že začali zneužívať mená reálne existujúcich zamestnancov, čo môže zvýšiť ich dôveryhodnosť. „Zachytili sme zneužitie mena dvoch našich kolegov,“ potvrdzuje Adamovský.
Aby vytvorili pocit naliehavosti a ohrozenia, vo svojich falošných funkciách často používajú slovo „bezpečnosť“. Predstavujú sa napríklad ako „bezpečnostní technici“ alebo pracovníci „klientskej bezpečnosti“.
Následne obeť presviedčajú, že jej identita bola zneužitá na vydanie kreditnej karty alebo že jej účet je v ohrození. Pod touto zámienkou sa ju snažia donútiť k jednému z troch krokov:
- Prevod peňazí na takzvaný „bezpečný“ alebo „zrkadlový“ účet, ktorý je v skutočnosti účtom podvodníka.
- Výber hotovosti z bankomatu a jej osobné odovzdanie podvodníkovi.
- Prihlásenie sa na falošnú stránku internetového bankovníctva (napríklad falošného Georgea), kde má obeť podpísať podvodné zmluvy.
Ak človek na druhej strane linky váha, podvodníci sa neštítia použiť vyhrážky, napríklad že jeho prípad nahlásia na políciu.
Slovenská sporiteľňa opakovane zdôrazňuje, že jej skutoční zamestnanci nikdy nežiadajú od klientov, aby vykonávali prevody na iné účty, vyberali hotovosť, alebo aby im poskytovali citlivé údaje, ako sú heslá, PIN kódy či prihlasovacie údaje do internet bankingu.
