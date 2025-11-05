PS navrhuje zmeny pri procese výberu a menovania šéfa SIS
Opozičné hnutie PS navrhuje zmeny tykajúce sa Slovenskej informačnej služby (SIS).
Chce upraviť proces výberu menovania riaditeľa tajnej služby aj sprecizovať rozsah kontrolných nástrojov výboru Národnej rady (NR) SR pre kontrolu činnosti SIS. Navrhol to poslanec Jaroslav Spišiak (PS) v novele zákona o SIS, ktorú predložil do parlamentu.
„Navrhuje sa, aby kreačná právomoc prezidenta SR vo vzťahu k riaditeľovi SIS bola podmienená vyžiadaním si stanoviska výboru na kontrolu činnosti SIS a verejným vypočutím pred výborom pre obranu a bezpečnosť. Stanoviská výborov nebudú mať pre prezidenta SR záväzný charakter. Súčasne sa navrhuje, aby vláda SR pri výbere osoby, ktorú nominuje prezidentovi SR na vymenovanie do funkcie riaditeľa SIS, bola povinná posúdiť a vziať do úvahy predovšetkým odborné, morálne a osobnostné predpoklady navrhovanej osoby. Rovnaká podmienka sa ukladá aj pre prezidenta SR pri uplatňovaní jeho kreačnej právomoci,“ priblížil.
Novela má takisto precizovať rozsah kontrolných nástrojov výboru na kontrolu činnosti SIS. Spišiak napríklad navrhol rozšíriť okruh informácií, ktoré bude šéf SIS musieť výboru predkladať. „Výrazne sa tým posilní kontrola exekutívnej moci zo strany zákonodarnej moci,“ skonštatoval. Chce takisto presadiť, aby orgán parlamentného dohľadu mohol svoje zistenie odstupovať aj prezidentovi SR. Upozornil na to, že v súčasnej legislatíve to absentuje. Zároveň navrhol, aby výbor mohol kontrolovať používanie informačno-technických prostriedkov zo strany SIS. Poukázal pritom na to, že ešte nebola zriadená komisia na kontrolu odposluchov, ktorá to má zabezpečovať. „Priznanie tohto kontrolného nástroja výboru bude len dočasné, a to do okamihu zvolenia členov komisie,“ dodal.
