Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová
Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová, ktorá svoj život strávila vo zvolenskom divadle. Informuje o tom Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene na svojej oficiálnej webstránke.
Ako uvádza DJGT, herečka bola súčasťou stredoslovenského divadla od jeho prvej sezóny 1949/1950, keď mala 16 rokov. Podľa DJGT jej talent zažilo niekoľko generácií divákov v takmer 200 postavách najrozličnejších žánrov. „Na javisku vedela byť elegantná aj koketná, zvodná aj hanblivá, nežná aj dojímavá, noblesná aj pokorná,“ dodalo divadlo. K jej profilovým postavám patrila postava Daisy Werthanovej, ktorú stvárnila v inscenácii Šofér slečny Daisy.
Vo veku 91 rokov nás navždy opustila herečka Magdaléna Matrtajová-Čaplová (* 22. apríl 1934, Dvory nad Žitavou – † 5.
Účinkovala tiež vo filmoch a v rozhlasových vlnách. Za svoj prínos získala Cenu mesta Zvolen, Cenu Kvet kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja i Cenu Čestný motýľ DJGT.
Zvolenský primátor Vladimír Maňka na sociálnej sieti v stredu uviedol, že Zvolen stratil výnimočnú osobnosť, ktorá svojím talentom, noblesou a láskavosťou obohatila celé generácie divákov. „Pred zvolenským divadlom ju bude navždy pripomínať pamätná dlaždica s jej menom. Je to symbol vďaky, úcty a obdivu, ktorý sme jej nedávno odhalili. Česť jej pamiatke,“ poznamenal.
Posledná rozlúčka bude podľa DJGT v pondelok (10. 11.) o 14.30 h v Dome smútku na cintoríne na Zlatom potoku vo Zvolene.
