  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 5.11.2025Meniny má Imrich
10°Bratislava

Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová

  • DNES - 17:14
  • Zvolen
Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová

Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová, ktorá svoj život strávila vo zvolenskom divadle. Informuje o tom Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene na svojej oficiálnej webstránke.

Ako uvádza DJGT, herečka bola súčasťou stredoslovenského divadla od jeho prvej sezóny 1949/1950, keď mala 16 rokov. Podľa DJGT jej talent zažilo niekoľko generácií divákov v takmer 200 postavách najrozličnejších žánrov. „Na javisku vedela byť elegantná aj koketná, zvodná aj hanblivá, nežná aj dojímavá, noblesná aj pokorná,“ dodalo divadlo. K jej profilovým postavám patrila postava Daisy Werthanovej, ktorú stvárnila v inscenácii Šofér slečny Daisy.

Vo veku 91 rokov nás navždy opustila herečka Magdaléna Matrtajová-Čaplová (* 22. apríl 1934, Dvory nad Žitavou – † 5....

Uverejnil používateľ Divadelný ústav Streda 5. novembra 2025

Účinkovala tiež vo filmoch a v rozhlasových vlnách. Za svoj prínos získala Cenu mesta Zvolen, Cenu Kvet kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja i Cenu Čestný motýľ DJGT.

Zvolenský primátor Vladimír Maňka na sociálnej sieti v stredu uviedol, že Zvolen stratil výnimočnú osobnosť, ktorá svojím talentom, noblesou a láskavosťou obohatila celé generácie divákov. „Pred zvolenským divadlom ju bude navždy pripomínať pamätná dlaždica s jej menom. Je to symbol vďaky, úcty a obdivu, ktorý sme jej nedávno odhalili. Česť jej pamiatke,“ poznamenal.

Posledná rozlúčka bude podľa DJGT v pondelok (10. 11.) o 14.30 h v Dome smútku na cintoríne na Zlatom potoku vo Zvolene.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
VÚSCH odmieta, že kardiochirurg uprednostnil brífing ministra pred pacientkou

VÚSCH odmieta, že kardiochirurg uprednostnil brífing ministra pred pacientkou

DNES - 17:10Domáce

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb deklaruje, že Kolesár sa zúčastnil na brífingu až po ukončení operačného výkonu.

Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu prezidentovi

Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu prezidentovi

DNES - 14:01Domáce

Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu 10.000 eur prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu v súvislosti so správnym deliktom týkajúcim sa financovania jeho kampane.

ÚS: Časť infozákona o spoplatnení informácií je protiústavná

ÚS: Časť infozákona o spoplatnení informácií je protiústavná

DNES - 13:52Domáce

Časť zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, je v rozpore s ústavou.

Samuel Migaľ: Peniaze, ktoré boli určené na rómske hliadky, sa vyčerpali

Samuel Migaľ: Peniaze, ktoré boli určené na rómske hliadky, sa vyčerpali

DNES - 13:29Domáce

Peniaze, ktoré boli určené na rómske hliadky, sa vyčerpali. Ministerstvo investícií nemá rozpočet na to, aby pomohlo vykryť požadované prostriedky na rómske hliadky.

Vosveteit.sk
Týchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymažTýchto 12 populárnych aplikácií mohlo tajne nahrávať tvoje rozhovory a kradnúť správy. Ak ich máš v mobile, okamžite ich vymaž
Zabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistentaZabudni na kľúče. Tento inteligentný zámok otvoríš prstom, mobilom alebo hlasom cez Alexu či iného AI asistenta
Žiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej dieryŽiari ako 10-biliónov Sĺnk: Astronómovia sú unesení z rekordného záblesku čiernej diery
Máš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať domaMáš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať doma
Netflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bombyNetflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojnyRusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutíTieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnutéGranát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahomRusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP