VÚSCH odmieta, že kardiochirurg uprednostnil brífing ministra pred pacientkou

  • DNES - 17:10
  • Košice
VÚSCH odmieta, že kardiochirurg uprednostnil brífing ministra pred pacientkou

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach odmieta spájanie účasti kardiochirurga Adriana Kolesára na tlačovom brífingu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa (nezávislý) 6. augusta s operáciou pacientky, ktorá neskôr zomrela.

Deklaruje, že Kolesár sa zúčastnil na brífingu až po ukončení operačného výkonu. Rodina zosnulej sa podľa denníka Korzár domnieva, že Kolesár bol na brífingu v čase operácie. Obrátila sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Tvrdo sa ohradzujeme voči nepravdám a medializovaným vyjadreniam, ktoré vytvárajú dojem, že VÚSCH, respektíve doc. MUDr. Adrian Kolesár uprednostnili brífing ministra Samuela Migaľa pred záchranou života pacientky. Nie je to pravda,“ vyhlásil VÚSCH. Upozornil, že takéto šírenie nepravdivých informácií bezdôvodne podkopáva dôveru špičkového zdravotníckeho zariadenia a najmä dôveryhodnosť oceňovaného a rešpektovaného kardiochirurga. Deklarovali, že účasť Kolesára na brífingu určite neovplyvnila priebeh ani výsledok operácie a nemá žiadnu súvislosť s operáciou pacientky.

VÚSCH zároveň vyjadril úprimnú sústrasť rodine zosnulej pacientky M. P. „Je nám úprimne veľmi ľúto, ak zložitý a komplexný diagnosticko-terapeutický proces nedopadne podľa očakávaní a snažíme sa stotožniť s mysľou človeka, ktorý trúchli nad stratou blízkej a milovanej osoby,“ uviedol VÚSCH.

Poukázal na to, že Kolesár sa zúčastnil na brífingu až po ukončení operačného výkonu. „Pri každej operácii je prítomný tím zložený z viacerých lekárov rôznych odborností a príslušného zdravotníckeho personálu, pričom každý člen tímu plní špecifickú úlohu v jednotlivých fázach operácie. Predmetný prípad je v súčasnosti v štádiu vykonávania dohľadu Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý posudzuje správnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, preto sa nemôžeme v tejto fáze šetrenia k prípadu bližšie vyjadrovať,“ skonštatoval VÚSCH.

Ústav doplnil, že konanie pred nezávislým Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je zárukou objektívneho objasnenia a prešetrenia prípadu. „Môžeme ubezpečiť kohokoľvek, že naša snaha vynaložená na záchranu života a zdravia je vždy maximálna a v kritických situáciách nie je limitovaná finančnými ani inými ekonomickými faktormi, pričom rešpektujeme odborný a ľudský záväzok, ktorý ako zdravotníci voči pacientom máme,“ uviedol VÚSCH.

Minister Migaľ sa 22. júla vo VÚSCH podrobil operácii srdca. Pri prepustení do domáceho liečenia 6. augusta mal vo VÚSCH brífing pre novinárov, na ktorom sa zúčastnil aj prednosta kliniky srdcovej chirurgie Kolesár, ktorý ho v júli operoval. V deň brífingu mal Kolesár operovať pacientku, ktorá neskôr zomrela.

Zdroj: Info.sk, TASR
