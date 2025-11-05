  • Články
Okamura: Chcem byť nestranným predsedom všetkých poslancov

  • DNES - 15:29
  • Praha
Predseda hnutia SPD Tomio Okamura chce byť v prípade zvolenia za predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR nestranný a chce byť „predsedom všetkých“ bez ohľadu na to, či mu svoju hlasy dajú alebo nie. Povedal to v stredu v krátkom prejave pred poslancami v dolnej komore, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Vznikajúcej koalícii hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe sa poďakoval za nomináciu na najvyššiu funkciu v snemovni. Podotkol, že je to preňho česť. „Rozumiem, že nie som kandidátom všetkých, ale sľubujem, že ak dostanem dôveru a budem zvolený, budem nestranným predsedom všetkých bez ohľadu na to, či som ich hlasy dostal alebo nie,“ uviedol šéf SPD.

Zdôraznil, že volebný boj, v ktorom strany stáli proti sebe, sa už skončil. „Pred nami je, naopak, spoločná práca v prospech našej krajiny a našich občanov. Myslím si, že v tomto ohľade by sme mali dokázať nájsť spoločnú reč aj vôľu spoločne pracovať. Ja osobne som pripravený a obrazne podávam ruku každému, kto je ochotný ju prijať,“ dodal Okamura. Poslancom zaželal zdravie, veľa síl a všetko dobré v nasledujúcom volebnom období.

Celé jeho vyhlásenie trvalo približne minútu. Argumenty poslancov končiacej vlády, ktorí jeho nomináciu na tretiu najvyššiu ústavnú funkciu v ČR kritizovali, v sále nepočúval. V rozprave zatiaľ vystupujú rečníci s prednostnými právami, ktorými sú ministri či predsedovia strán a poslaneckých klubov. Diskusia trvá už takmer tri hodiny. Poslanci si už odhlasovali, že budú v rokovaní pokračovať aj po 21.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
