Okamura: Chcem byť nestranným predsedom všetkých poslancov
- DNES - 15:29
- Praha
Predseda hnutia SPD Tomio Okamura chce byť v prípade zvolenia za predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR nestranný a chce byť „predsedom všetkých“ bez ohľadu na to, či mu svoju hlasy dajú alebo nie. Povedal to v stredu v krátkom prejave pred poslancami v dolnej komore, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Vznikajúcej koalícii hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe sa poďakoval za nomináciu na najvyššiu funkciu v snemovni. Podotkol, že je to preňho česť. „Rozumiem, že nie som kandidátom všetkých, ale sľubujem, že ak dostanem dôveru a budem zvolený, budem nestranným predsedom všetkých bez ohľadu na to, či som ich hlasy dostal alebo nie,“ uviedol šéf SPD.
Zdôraznil, že volebný boj, v ktorom strany stáli proti sebe, sa už skončil. „Pred nami je, naopak, spoločná práca v prospech našej krajiny a našich občanov. Myslím si, že v tomto ohľade by sme mali dokázať nájsť spoločnú reč aj vôľu spoločne pracovať. Ja osobne som pripravený a obrazne podávam ruku každému, kto je ochotný ju prijať,“ dodal Okamura. Poslancom zaželal zdravie, veľa síl a všetko dobré v nasledujúcom volebnom období.
Celé jeho vyhlásenie trvalo približne minútu. Argumenty poslancov končiacej vlády, ktorí jeho nomináciu na tretiu najvyššiu ústavnú funkciu v ČR kritizovali, v sále nepočúval. V rozprave zatiaľ vystupujú rečníci s prednostnými právami, ktorými sú ministri či predsedovia strán a poslaneckých klubov. Diskusia trvá už takmer tri hodiny. Poslanci si už odhlasovali, že budú v rokovaní pokračovať aj po 21.00 h.
