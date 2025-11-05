  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 5.11.2025Meniny má Imrich
14°Bratislava

Migaľ informoval premiéra o súčasnom stave portálu Slovensko.sk

  • DNES - 15:23
  • Bratislava
Migaľ informoval premiéra o súčasnom stave portálu Slovensko.sk

Premiér Robert Fico (Smer-SD) bol informovaný o súčasnom stave portálu Slovensko.sk aj o tom, ako sa bude pri tendri na obstaranie jeho novej verzie postupovať. Uviedol to po rokovaní vlády minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).

Áno, informoval som pána premiéra o súčasnom stave, o katastrofálnom stave Slovensko.sk, do ktorého nás dostali, bohužiaľ, predchádzajúce garnitúry, pretože nedokázali zabezpečiť jeho modernizáciu. Hovorili sme aj o spôsobe tendrovania, aj o spôsobe, ako to budeme ďalej komunikovať, ako budeme ďalej postupovať v tomto prípade,“ priblížil.

Upozornil, že IT projekt sa musí realizovať vo veľmi krátkom čase. „Tento projekt musí byť v prípade, ak chceme použiť peniaze z plánu obnovy, zrealizovaný do júna budúceho roka vrátane vyplatenia poslednej faktúry. Tak musíme konať veľmi rýchlo. Pokiaľ uvidíme v krátkom čase, že to nepôjde, tak je lepšie ‚z kratšej cesty zísť dole‘, ako v tomto tvrdohlavo pokračovať,“ podčiarkol.

Migaľ odmietol zasahovanie predsedu vlády do chodu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. „Nikdy som nemal telefonát ani žiadnu konkrétnu požiadavku zo strany premiéra na akúkoľvek oblasť v rámci nášho ministerstva. Premiér sa zaujímal ako líder tejto vlády, o čo ide, o nejaké detaily. Hovorili sme o tom, ako neohroziť plán obnovy a ako zachrániť Slovensko.sk, pretože je naozaj v katastrofálnom stave. V tejto chvíli môžem povedať, že incidenty pokračujú. V krátkom čase budeme mať k dispozícii veľmi detailné informácie, čo konkrétne je problémom na starom Slovensko.sk,“ doplnil minister investícií.

Pokiaľ sa dostaneme do stavu, že nám skolabuje Slovensko.sk, tak situácia na katastri bola nič oproti tomu, čo sa stane na budúci rok v prípade, ak sa desaťtisíce živnostníkov povinne zaregistrujú do Slovensko.sk. Tak ja teraz varujem takto verejne: nemáme šancu to ustáť,“ doplnil.

Dnes je staré Slovensko.sk za zenitom a my musíme pripraviť nový systém taký, ktorý nebude pre rok 2026 či 2027, ale pre roky 2030 a vyššie, pretože technológia a technika v informatickej oblasti napreduje veľmi rýchlo a my sa tomu musíme ako štát prispôsobiť,“ dodal Migaľ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vláda by mala podľa ministrov za Hlas-SD požiadať o dôveru v parlamente

Vláda by mala podľa ministrov za Hlas-SD požiadať o dôveru v parlamente

DNES - 13:56Ekonomické

Vláda by mala požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente v čo najskoršom dátume po termíne 22. novembra 2025, keď sa začne uplatňovať sankcia vyplývajúca z ústavného zákona o dlhovej brzde.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spustil projekt výstavby domov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spustil projekt výstavby domov

DNES - 13:55Ekonomické

Slávnostným odovzdaním projektovej dokumentácie k výstavbe prvého modulového domu vo Veľkom Šariši v stredu Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spustil projekt Z chatrče do domu.

Slovensko využije z EÚ na modernizáciu železničnej dopravy 135 miliónov eur

Slovensko využije z EÚ na modernizáciu železničnej dopravy 135 miliónov eur

DNES - 12:44Ekonomické

Slovensko získalo z Európskej únie (EÚ) viac ako 135 miliónov eur na modernizáciu železničných tratí a zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy.

Tomáš Taraba: SR hlasovala proti sprísneniu emisií v klimatickom zákone na rok 2040

Tomáš Taraba: SR hlasovala proti sprísneniu emisií v klimatickom zákone na rok 2040

DNES - 12:21Ekonomické

Slovensko spolu s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) hlasovalo v Bruseli proti sprísneniu emisií v klimatickom zákone na rok 2040.

Vosveteit.sk
Máš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať domaMáš na zápästí Apple Watch? WhatsApp ťa poteší novinkou, vďaka ktorej môžeš iPhone nechať doma
Netflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bombyNetflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojnyRusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutíTieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnutéGranát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahomRusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšaťNová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligenciaPopulárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zleFyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP