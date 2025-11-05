  • Články
Zemanova prezidentská kancelária sa podľa NKÚ dopustila viacerých pochybení

Kancelária prezidenta Českej republiky sa dopustila viacerých závažných pochybení v rokoch 2019 až 2021 počas éry vtedajšieho prezidenta Miloša Zemana vrátane uhradenia výdavkov na jeho súkromný súdny spor či obchádzanie zákona priamym zadávaním zákaziek, informuje o TASR podľa správy serveru iRozhlas.cz.

Závery z kontroly zverejnil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) takmer tri roky po tom, ako jeho vedenie správu schválilo. Úrad ju doteraz nemohol zverejniť vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie.

V prípade tejto kontroly NKÚ poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a v takom prípade je úrad viazaný mlčanlivosťou dovtedy, kým od príslušného orgánu nedostane súhlas so zverejnením,“ vysvetľovala v minulosti hovorkyňa NKÚ Hana Kadečková.

Audit hospodárenia kancelárie prezidenta, ktorú v tom období viedol Vratislav Mynář, ako aj jej príspevkových organizácií, poukázal na viacero káuz. O niektorých už v minulosti informovali české médiá na základe úniku záverov z kontroly, pripomína iRozhlas.cz.

Prezidentská kancelária napríklad zaplatila Zemanovi zo štátnej pokladnice výdavky na súkromný súdny spor vo výške 149.000 českých korún (6117 eur), ktoré si mal Zeman ako zastupovaná osoba hradiť z vlastných prostriedkov. Závery poukazujú aj na neporiadok v účtovníctve.

V príspevkovej organizácii Lesná správa Lány našli kontrolóri množstvo závažných pochybení z obdobia, keď organizáciu viedol dnes už zosnulý Miloš Balák. Išlo napríklad o účelové rozdelenie zákazky na výsadbový materiál za päť miliónov českých korún (približne 205.000 eur), aby ju mohol získať vybraný dodávateľ priamo a bez súťaže. V inom prípade riaditeľ Balák porušil zákon tým, že uzavrel zmluvu o prenájme horárne sám so sebou. Po jeho úmrtí však vyšetrovatelia vec odložili.

Zdroj: Info.sk, TASR
