Opatrovateľ dostal doživotie za vraždu desiatich pacientov

  • DNES - 14:53
  • Aachen
Krajinský súd v Aachene odsúdil v stredu na doživotie opatrovateľa za vraždu desiatich pacientov a 27 pokusov o vraždu.

Muž, ktorý pracoval na jednotke paliatívnej starostlivosti, podával podľa súdu pacientom smrtiace injekcie, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

Súd konštatoval, že 44-ročný muž spáchal mimoriadne závažný trestný čin, ktorý vo všeobecnosti vylučuje jeho podmienečné prepustenie po 15 rokoch. Pri svojom verdikte sa riadil žiadosťou prokuratúry.

Opatrovateľ bol pôvodne obvinený z deviatich vrážd a 34 pokusov o vraždu, ale súd dospel k záveru, že v prípade úmrtia ďalšej osoby ide o dokonané zabitie.

Obvinený spáchal spomínané trestné činy medzi decembrom 2023 a májom 2024 na klinike vo Würselene ležiacom neďaleko Aachenu. Podľa obžaloby bez konzultácie podával vážne chorým pacientom sedatíva, niekedy v kombinácii s liekmi proti bolesti. Pacientov chcel uspať, aby minimalizoval svoju pracovnú záťaž počas nočných zmien.

Opatrovateľ tieto obvinenia poprel. Počas procesu, ktorý sa začal v marci, vyhlásil, že pacientom nepodával žiadne lieky s úmyslom skrátiť im život. Jeho obhajcovia požadovali oslobodenie od obvinení.

Nie je vylúčené, že odsúdený mohol spáchať ešte viac trestných činov. Vyšetrovatelia v súčasnosti prešetrujú množstvo ďalších podozrivých prípadov úmrtí na pracoviskách, kde predtým pôsobil. Prokuratúra v Aachene už oznámila, že voči nemu pravdepodobne vznesie ďalšie obvinenia.

V roku 2019 odsúdili v Dolnom Sasku na doživotie bývalého opatrovateľa Nielsa Högela, ktorý bol uznaný za vinného zo spáchania 85 vrážd. Motív jeho konania nie je známy.

Zdroj: Info.sk, TASR
