  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 5.11.2025Meniny má Imrich
14°Bratislava

Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu prezidentovi

  • DNES - 14:01
  • Bratislava
Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu prezidentovi

Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu 10.000 eur prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu v súvislosti so správnym deliktom týkajúcim sa financovania jeho kampane.

Vyhovelo tým protestu generálneho prokurátora. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Zrušenie pokuty pre TASR potvrdil aj hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Prezident venuje vrátené peniaze Lige proti rakovine.

Generálny prokurátor doplnil, že ministerstvo rozhodnutie o udelení pokuty zrušilo v stredu.

Uhradenú pokutu podľa Neumanna prezidentovi vrátia po tom, ako rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Hovorkyňa prezidentskej kancelárie Patrícia Medveď Macíková pre TASR uviedla, že hlava štátu rozhodnutie rešpektuje. „Ihneď po vrátení finančných prostriedkov ich poukáže na Ligu proti rakovine,“ dodala hovorkyňa.

Pellegrini dostal v marci pokutu za prijatie finančných prostriedkov na svoju kampaň až po zákonnej lehote. Prezident ju v apríli zaplatil a svoje pochybenie priznal.

Generálny prokurátor v októbri informoval o podaní protestu prokurátora. Prezident SR má podľa neho voči správnym deliktom imunitu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
ÚS: Časť infozákona o spoplatnení informácií je protiústavná

ÚS: Časť infozákona o spoplatnení informácií je protiústavná

DNES - 13:52Domáce

Časť zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, je v rozpore s ústavou.

Samuel Migaľ: Peniaze, ktoré boli určené na rómske hliadky, sa vyčerpali

Samuel Migaľ: Peniaze, ktoré boli určené na rómske hliadky, sa vyčerpali

DNES - 13:29Domáce

Peniaze, ktoré boli určené na rómske hliadky, sa vyčerpali. Ministerstvo investícií nemá rozpočet na to, aby pomohlo vykryť požadované prostriedky na rómske hliadky.

Peter Pellegrini víta ponuku Poľska do budúcna dovážať na Slovensko plyn z USA

Peter Pellegrini víta ponuku Poľska do budúcna dovážať na Slovensko plyn z USA

DNES - 13:21Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini víta ponuku Poľska predstavovať do budúcna alternatívu na dovoz plynu na Slovensko.

SaS: Kamil Šaško musí na svojom poste skončiť, je to politická nevyhnutnosť

SaS: Kamil Šaško musí na svojom poste skončiť, je to politická nevyhnutnosť

DNES - 12:57Domáce

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) musí podľa opozičnej strany SaS skončiť na svojom poste. Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay to označil za politickú nevyhnutnosť.

Vosveteit.sk
Netflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bombyNetflix opäť prekvapuje svojou náložou filmov a seriálov. V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojnyRusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutíTieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnutéGranát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahomRusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšaťNová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligenciaPopulárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zleFyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Putin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôdPutin opäť straší jadrovou vojnou. Už mesiace používa zbraň, ktorú zrušila jedna z najdôležitejších jadrových dohôd
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP