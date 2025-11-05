Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu prezidentovi
Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu 10.000 eur prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu v súvislosti so správnym deliktom týkajúcim sa financovania jeho kampane.
Vyhovelo tým protestu generálneho prokurátora. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Zrušenie pokuty pre TASR potvrdil aj hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Prezident venuje vrátené peniaze Lige proti rakovine.
Generálny prokurátor doplnil, že ministerstvo rozhodnutie o udelení pokuty zrušilo v stredu.
Uhradenú pokutu podľa Neumanna prezidentovi vrátia po tom, ako rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
Hovorkyňa prezidentskej kancelárie Patrícia Medveď Macíková pre TASR uviedla, že hlava štátu rozhodnutie rešpektuje. „Ihneď po vrátení finančných prostriedkov ich poukáže na Ligu proti rakovine,“ dodala hovorkyňa.
Pellegrini dostal v marci pokutu za prijatie finančných prostriedkov na svoju kampaň až po zákonnej lehote. Prezident ju v apríli zaplatil a svoje pochybenie priznal.
Generálny prokurátor v októbri informoval o podaní protestu prokurátora. Prezident SR má podľa neho voči správnym deliktom imunitu.
